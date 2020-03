Exposição, “60 anos de Educação”, comemora sexagenário da Unespar

A abertura da Exposição “60

anos de Educação” em comemoração aos 60 anos da Unespar foi realizada nesta

segunda-feira, 02, na Galeria de Artes Erich Herbert Will, na Estação União. O

evento contou com a participação de educadores, artistas e autoridades locais.

No total, 40 telas contam a

trajetória da universidade. “A Unespar faz parte da história de União da

Vitória. Mais de 90% do nosso magistério municipal tem formação nesta Instituição

de qualidade. Ficamos muito felizes com a abertura da exposição”, destaca o vice-prefeito

e Secretário de Cultura, Bachir Abbas.

As telas ficarão em exposição

até o dia 17 de março. O horário de visitação é das 12h às 18h.