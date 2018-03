Exposição de Desenhos

Foram mais de dois mil trabalhos inscritos para o concurso de desenho com o tema 128 Anos de União da Vitória. Trabalhos de alto nível, que a comissão julgadora da Associação dos Artistas Plásticos do Vale do Iguaçu, selecionou para a exposição que inicia hoje, 15 de março.

Os 100 melhores desenhos ficarão expostos na Galeria de Arte Erich Herbert Will do dia 15 ao dia 20 de março. Serão premiados os cinco primeiros colocados com uma bolsa integral para o curso de Desenho Realista com duração de seis meses. Foram convidados a participar do concurso todos os alunos da rede municipal e estadual de ensino de União da Vitória. A exposição de desenho faz parte do calendário comemorativo do aniversário da cidade e tem início às 19h30, com a premiação dos primeiros lugares.