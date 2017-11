Famílias ribeirinhas saem da área de risco e recebem 50 novas casas

O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), vice-líder do Governo na Assembleia e representante de União da Vitória, participou ao lado do Governador Beto Richa, da inauguração oficial de 50 casas populares no Bairro São Gabriel, em União da Vitória.

Cinquenta famílias carentes, que moravam em áreas de risco na cidade, entre a Autovia João Reolon e as margens do Rio Iguaçu, mudaram-se para o Residencial São Gabriel. O residencial foi construído pela Cohapar, com cerca de R$ 2 milhões em recursos do tesouro estadual para o atendimento às famílias. Com os investimentos do Governo do Paraná, as famílias beneficiadas, todas em situação de vulnerabilidade social, não pagarão nada pelos novos imóveis.

Para o deputado, o investimento é importante e vai levar qualidade de vida e segurança para as famílias, “Antes de qualquer coisa, precisamos destacar o trabalho da Secretária Fernanda Richa, sem ela esse recurso não seria liberado na época. Além disso, o Governador Beto Richa tem mostrado que o Paraná está no caminho certo e investindo cada vez mais em habitação e em todas as outras áreas. Com essas moradias, as famílias terão segurança, qualidade de vida e estarão fora das áreas de risco do Rio Iguaçu”, afirmou Hussein.