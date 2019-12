Farmácia Municipal vai contar com consultório farmacêutico

A Farmácia Municipal de União

da Vitória vai oferecer consultório farmacêutico a partir do ano que vem. O

objetivo é solucionar os problemas dos pacientes em relação ao uso dos

medicamentos receitados. Duas farmacêuticas da Secretaria Municipal de Saúde estão

realizando a capacitação do Conselho Federal de Farmácia, necessária para a

implantação do serviço.

O trabalho será em conjunto

com os médicos e os agentes comunitários de saúde. “Eles nos repassam os

pacientes que têm problema de adesão terapêutica, que são polimedicados (mais

de cinco medicamentos), e nós ajudaremos essas pessoas”, explica a diretora da

farmácia municipal, Vanessa Bostelmann.

O profissional poderá avaliar

o conjunto dos remédios que o paciente está tomando quanto a possíveis

interações, orientar sobre a melhor forma de tomar a medicação e ouvir o

paciente sobre sua evolução clínica. “Vamos analisar a receita, fazer uma

conciliação terapêutica quando necessário, indicação, adesivos explicando ao

paciente quais remédios ele deve tomar à noite, quais durante o dia. Queremos

ajudar o paciente para que ele tome os remédios corretamente para que ele possa

fazer efeito corretamente”, destaca a farmacêutica.

“Essa é uma conquista da

administração do prefeito Santin, que tem cada vez mais se preocupado em bem

atender a nossa população”, afirmou o secretário municipal de saúde de União da

Vitória, Ary Carneiro Júnior. Além da farmácia municipal, o serviço será

ofertado em Unidades Básicas de Saúde. Os locais ainda não serão definidos.

A farmácia municipal está

localizada na Praça Joaquim Fernandes Luiz Filho 01, no Centro de União da

Vitória. O horário de retirada das senhas é das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às

16h30. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.