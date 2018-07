Fecomércio PR realiza 13ª edição do troféu Guerreiro do Comércio

A Fecomércio PR promoveu na sexta-feira (13), a 13ª edição do troféu Guerreiro do Comércio, em que homenageou 45 empresários ligados a seus sindicatos filiados e outorgou a comenda “Ordem do Mérito do Comércio do Paraná” a três importantes nomes do cenário paranaense. O evento, celebrado em Curitiba, reuniu mais de mil pessoas, entre empresários e seus familiares, representantes sindicais e autoridades paranaenses, e contou com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Em seu discurso, o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Ari Bittencourt, explicou que cada sindicato tem a oportunidade de apresentar seu homenageado, escolhido por haver se destacado, nos últimos 12 meses, pelas suas práticas comerciais positivas, pelo aprimoramento de suas técnicas, pelo desenvolvimento de seus métodos de gestão. “Os empresários aqui premiados são Guerreiros porque bem cedo, todos os dias, iniciam sua luta em favor do comércio e do desenvolvimento social. Suas armas são o trabalho, a dedicação, a vontade de fazer e a persistência. Enfrentam todas as dificuldades, desde o excesso de tributos até a falta de incentivo ao setor do comércio”, frisou.

O governador do Paraná em exercício, Renato Braga Bettega, participou da cerimônia e destacou a posição privilegiada do comércio paranaense perante o cenário nacional. “O Paraná é o terceiro maior polo comercial do país. Na região Sul, é o Estado que mais gera empregos neste setor”, afirmou.

O presidente interino da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Guto Silva, salientou a força do setor terciário na recuperação da crise econômica. “Esse evento demostra a força de nossos empresários do comércio e serviços, que num momento de crise, precisam de um olhar diferenciado, de um olhar otimista para que nossa economia possa estar oxigenada e possa se recuperar”, disse.

O deputado estadual Ratinho Junior também destacou a representatividade do comércio de bens e serviços. “É um orgulho estar presente em um evento que reúne os principais empresários do comércio paranaense. Comércio este, que é um grande gerador de empregos, que juntamente com o setor de serviços, gera 63% dos empregos do Paraná e por isso tem influência importante em nossa economia. Junto com o agronegócio, é nossa matriz econômica”, asseverou.

Também compuseram a mesa de honra, o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Orlando Pessuti; o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Arielson Bittencourt; o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Glaucio José Geara; o diretor financeiro da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), João Luiz Biscaia; o diretor da FAE Centro Universitário, Paulo Roberto Cruz; o presidente da Junta Comercial do Paraná (Jucepar) e representante da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Ardisson Naim Akel; o chefe da Assessoria junto ao Poder Legislativo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Roberto Veloso; o superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta; além dos homenageados com a comenda especial: o presidente licenciado da Fetranspar, Coronel Sérgio Malucelli, o administrador de Empresas de Logística, Luiz Henrique Tessutti Dividino, e o serventuário da Justiça, Waldemiro Weiss.

Premiação

Os empresários premiados são indicados segundo critérios de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial. Com o prêmio, a Fecomércio PR pretende destacar os empreendedores que geraram oportunidades de trabalho e ajudaram a impulsionar e desenvolver o Paraná e o país. As histórias profissionais e pessoais passam por homens e mulheres inovadores e criativos ao empreender e por novos e antigos negócios que vencem desafios diários e crises para manutenção de empregos.

Desde que o prêmio “Guerreiro do Comércio” foi criado, em 2006, 678 empresários – de um total de 500 mil empresas paranaenses – foram homenageados.

A empresária Edina Bordignon Oliveira, de Quatiguá, foi uma das homenageadas da noite. “Fiquei muito feliz pela indicação e hoje aproveito para dividir esse prêmio com minha família, meu esposo que sempre trabalhou ao meu lado, e com cada um de nossos funcionários, porque sozinha não teria feito nada”, afirmou.

Comenda

Na oportunidade em que premia empresários de destaque, a Fecomércio PR entrega a comenda “Ordem do Mérito do Comércio do Paraná”. Há 50 anos a honraria destaca personalidades do cenário paranaense e desde sua criação foi entregue a apenas 26 pessoas. Entre os agraciados com a comenda nesta edição do evento, o Coronel Sérgio Malucelli falou sobre a homenagem. “A paralisação dos caminhoneiros demostrou a importância do transporte rodoviário de cargas para todo o país e para os setores produtivos. Essa honraria que recebo hoje, divido com todos aqueles que me acompanham por muitos anos com o transporte rodoviário de cargas do Paraná e com o Sistema S do setor de transporte”, declarou.

