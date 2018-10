Feira de Negócios movimenta setor produtivo de União da Vitória

Empresários de toda a região se preparam para expor seus produtos e serviços durante a Empreender – Feira de Negócios.

O evento será realizado no Centro de Eventos da Uniguaçu dias 30 de outubro (das 19h30 às 22h30) e 31 de outubro (das 17h às 22h30).

O evento é promovido graças a um pool de apoiadores que incluem a prefeitura municipal e é realizado pelo “Ponto de Atendimento ao Empreendedor”. ´”É um espaço que facilita o acesso de empreendedores aos produtos e serviços do SEBRAE e parceiros que surgiu em 2014, com o objetivo de prestar atendimento para que o empresário receba orientações e capacitações, aumentando a competitividade, longevidade e inovação das micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo local. Ser um ponto de apoio para as empresas”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico de União da Vitória, Valter Cano.

A palestra de abertura do Empreender será com Rosana Nogueira, especialista em gestão de marketing, desenvolve estudos relacionados ao comportamento do consumidor.

“A palestra apresentará métodos incrivelmente poderosos, utilizados pelos agentes secretos do FBI, transformando-os em valiosas ferramentas para equipes de vendas, capazes de promover o aperfeiçoamento de suas habilidades de argumentação, negociação e persuasão”, ressaltou Valter.

A programação também prevê a realização de rodada de negócios na quarta-feira (31), às 18h. Esta oportunidade é estendida gratuitamente e qualquer empresário pode tomar parte, haja vista que o objetivo do evento é justamente este: incentivar o empreendedorismo.

“É uma metodologia SEBRAE que tem como objetivos o networking, a realização de parcerias e fechamento de novos negócios entre os participantes, viabilizando uma rápida troca de informações comerciais com o maior número de pessoas possível, dentro de um tempo determinado” reforçou o secretário.

Depois, todos os presentes poderão visitar as instalações da Uniguaçu, momento que será finalizado com um “happy hour empresarial”, no qual os empresários terão a oportunidade de firmar novas parcerias com os contatos adquiridos na rodada de negócios.

Serviço

O que: Empreender – Feira de Negócios.

Local: Centro de Eventos Uniguaçu

Quando: Dias 30 e 31 de outubro

Maiores informações no Ponto de Atendimento ao Empreendedor de União da Vitória

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3425

Anexo ao Núcleo Social Uniguaçu

42 3522-6192 e 42 98844-5757