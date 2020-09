Fenômeno no exterior, filme paranaense sobre adolescente trans ganha estreia nacional no drive-in da Pedreira Paulo Leminski

Conquistando os curitibanos como uma alternativa segura e divertida de entretenimento em tempos de pandemia, o Planeta Drive-In Curitiba, implantado na Pedreira Paulo Leminski, já atraiu público de todas as idades com grandes sucessos do cinema mundial e agora se prepara para estrear sua programação de filmes inéditos. Nesta sexta-feira, dia 04 de setembro, o espaço multicultural vai sediar o lançamento nacional do filme “Alice Júnior”, um grande fenômeno no exterior e que agora vai estrear no Brasil.

O público curitibano terá a oportunidade de conferir em primeira mão a produção paranaense que tem tudo para ser um dos grandes destaques do ano no cinema brasileiro. A obra conta a história de Alice, uma adolescente trans cheia de carisma que investe seu tempo fazendo vídeos para o Youtube. Depois de se mudar com o pai de Recife (PE) para a pequena – e fictícia – Araucárias do Sul, no interior do Paraná, uma pequena cidade conservadora onde a escola parece ter parado no tempo, a jovem precisa sobreviver ao ensino médio para conquistar seu maior desejo: dar o primeiro beijo, mas, antes, quer o direito de ser quem é.

Escrito por Luiz Bertazzo, dirigido por Gil Baroni e protagonizado pela atriz Anne Celestino, o longa-metragem propõe uma quebra de paradigmas e questiona práticas intolerantes da sociedade abordando de forma sensível e reflexiva a jornada de uma adolescente que quer viver suas experiências sem ser rotulada e reprimida. A atriz, nativa de Recife, visitou a equipe em Curitiba e após várias conversas não só ganhou o papel de Alice como contribuiu com várias mudanças na escrita do roteiro, pois a equipe entendeu que a história deveria ser contada a partir do seu olhar, da sua militância, suas experiências e que seu lugar de fala deveria ser respeitado.“O filme traz uma personagem trans para o protagonismo da história. Como contar essa história sendo coerente com a realidade de um país transfóbico, mas ao mesmo tempo como fazer com que essa personagem tivesse força para representar a coragem, a superação e a vitória? Esse foi o maior desafio. Fazer um filme que falasse sobre todas essas questões com verossimilhança. E para isso eu estava sempre ouvindo e antenado com a Anne, que nos ensinava muitas questões sobre o universo trans”, conta Gil Baroni.

“Alice Júnior”, que é uma co-distribuição entre a Olhar Distribuição e a Moro Filmes, comparceria da SECC – Secretaria do Estado da Cultura do Paraná, integrou a seleção da Mostra Generation, no Festival de Berlim 2020, e recebeu os prêmios de “Melhor Atriz” para Anne Mota (Anne foi a primeira atriz trans a receber o prêmio), “Melhor Atriz Coadjuvante” para Thaís Schier, “Melhor Montagem” e “Melhor Trilha Sonora” no Festival de Brasília. A obra recebeu o prêmio de “Melhor Filme” da Mostra Geração pelo voto popular no Festival do Rio, além de ganhar como “Melhor Filme” pelo voto popular e pelo júri no Festival Mix Brasil. O filme tem circulado com sucesso em festivais internacionais e recebeu o prêmio do júri no Festival Norte-Americano a GLIFF e recebeu uma menção honrosa no Festival OUTFEST, considerado o maior Festival com temática LGBTQIA+ do mundo.

O filme “Alice Júnior” será exibido nesta sexta-feira, dia 04 de setembro, a partir das 20h, no Planeta Drive-In Curitiba. O empreendimento multicultural funciona na icônica Pedreira Paulo Leminski – Parque das Pedreiras (R. João Gava, 970). Os filmes são exibidos na maior tela de drive-in do Paraná, com 181m² e definição 4K. Os ingressos, comercializados por carro (com até 4 pessoas por veículo), custam a partir de R$ 80 e estão disponíveis no site www.planetadrivein.com. Mais informações nas redes sociais oficiais do Planeta Brasil Entretenimento e do Planeta Drive-In.