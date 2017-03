Festa a fantasia da Uniguaçu arrecada mais de cinco toneladas de alimentos

Consagrando-se, novamente, como a maior festa universitária da região, a Uniguaçu lotou, na última sexta-feira, 17, o Clube Wooden Hall. Foram arrecadadas mais de cinco toneladas de alimentos que serão doadas para entidades das cidades de União da Vitória e Porto União que estão cadastradas no Núcleo Social da Instituição.

No palco, o grupo de professores deu início às apresentações, ao embalo do hit do momento, “50 Reais”, das cantoras Maiara e Maraisa com a participação de Naiara Azevedo. A interpretação arrancou risos e, mais uma vez, superou a expectativa do público que já aguarda o momento todos os anos.

A festa tradicional de recepção aos calouros acolheu pessoas de toda a região. Com as fantasias mais criativas e variadas, divididos em seis grupos, os calouros realizaram a apresentação das danças que foram julgadas pelos integrantes da New York Banda Show, que animou a festa durante toda a noite. Além da apresentação dos alunos, também aconteceu uma apresentação dos professores e outra dos funcionários.

Os critérios avaliados na dança foram: criatividade, sincronia e composição. O grupo vencedor é formado por calouros de Educação Física e Nutrição. Eles ganharam um churrasco de confraternização oferecido pela Uniguaçu como premiação. “A cada ano que passa, os alunos estão se empenhando muito mais nas danças. A coreografia está deixando de ser um trote e se tornando um ícone da festa. E esse ano me surpreendeu muito, porque teve uma demanda gigante de acadêmicos participando. Isso mostra a importância desse momento da dança para festa”, comenta o professor Fabio Bianchini, coordenador das coreografias.

Mais de seis mil pessoas circularam nos dois ambientes: o principal, que foi animado pela Banda New York e a parte estendida do Clube, onde tocava música eletrônica.

As melhores fantasias fotografadas na festa vão participar do concurso de Melhor Fantasia que acontece nos próximos dias, no Facebook da Instituição. As três fantasias que ganharem mais curtidas serão premiadas com um tablet e dois celulares.

Para a professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Uniguaçu, o sucesso da festa foi fruto do trabalho e organização de todos os envolvidos, além dos acadêmicos que participaram e se empenharam na produção das fantasias. “Estamos muito felizes, pois a festa foi muito bem organizada e os comentários são os melhores. As pessoas capricharam bastante nas fantasias e é muito gratificante organizar uma festa desse tamanho, com essa proporção e tudo correr muito bem”, finaliza.