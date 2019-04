Festa à Fantasia da Uniguaçu arrecada mais de três toneladas de alimentos

Consagrando-se, novamente,

como a maior festa universitária da região, a Uniguaçu lotou, na última

sexta-feira, 12, o Centro de Eventos Uniguaçu. Foram arrecadadas mais de três toneladas

de alimentos que serão doados para entidades de União da Vitória e região que

estão cadastradas no Núcleo Social da Instituição, enfatizando ainda mais o

nosso Ensino pra Valer e Compromisso Social.



No palco, o grupo de professores deu início às apresentações, ao embalo das

músicas da banda Guns N’Roses. O cover da banda Guns N’Roses Vale do Iguaçu

arrancou risos, superando mais uma vez a expectativa do público que já aguarda

o momento todos os anos.



A festa contou com a presença de mais de três mil pessoas. A recepção aos

calouros já é tradicional e acolhe pessoas de toda a região. Dando continuidade

à noite, os calouros divididos em grupos, realizaram a apresentação das danças

que foram julgadas pelos integrantes da New York Banda Show, que animou a festa.

Além da apresentação dos acadêmicos, os professores e colaboradores também

realizaram sua apresentação de dança.

E quem garantiu o primeiro

lugar nas danças dos calouros foi o grupo formado pelos cursos de Nutrição,

Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica. Um churrasco

para confraternização foi oferecido pela Uniguaçu como premiação. “A cada ano

que passa a coreografia dos calouros está ficando mais interessante. Eles estão

se superando nas danças e se tornando mais presentes e dedicados. Fiquei

surpreso pelo resultado, pois foi uma turma composta por acadêmicos das

Engenharias e de Nutrição e a coreografia estava linda! Parabéns a todos pela

dedicação”. Comentou o professor Fabio Bianchini, coordenador das coreografias.

Após as apresentações, o

palco principal foi animado pela New York Banda Show. A noite também foi

animada com a participação do DJ WR e DJ Anderson Padilha.

As melhores fantasias

fotografadas na festa participam do concurso de Melhor Fantasia que acontece na

página do Facebook da Instituição. As três fantasias que ganharem mais curtidas

serão premiadas, sendo um primeiro prêmio, um Kit Festa do Supermercado Reviwer;

o segundo prêmio, uma caixa de som portátil JBL GO e o terceiro prêmio, um Kit

Uniguaçu.

Para a professora Marta Borges Maia, Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu, a troca do trote pela festa é fundamental para fortalecer o compromisso da Instituição com os acadêmicos e a comunidade. “A Uniguaçu se preocupa com o bem-estar de todos e por isso arrecadamos os alimentos, que estarão sendo doados a entidades da nossa região. A cada ano percebemos também mais integração entre os acadêmicos e professores. Estamos felizes com a participação de todos, pois a festa estava linda e foi pensada com muito carinho”, finalizou.