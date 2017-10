Festival A Voz do CentenÃ¡rio revela talentos juvenis

O Festival Estudantil da Canção A Voz do Centenário foi realizado pela Secretaria Municipal de Cultura no último sábado, dia 21. Doze candidatos representando as escolas públicas e particulares de Porto União se apresentaram para a plateia e para o corpo de jurados técnicos. O júri foi composto por Marcelo Daniel Storck, Luis Fernando Colombelli, Therezinha Leoni Wolff, Alceu Aleixo Zonta e Roberto Bona. Além dos troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar, um violão foi o prêmio para o primeiro colocado, mas não apenas isso: todos os candidatos foram reconhecidos como “Embaixadores do Porto” pelo Presidente do Comitê Central Organizador das Comemorações do Centenário, Sérgio Buch, por suas contribuições para a cultura do município. E o Coral Amor Especial da APAE de Porto União encerrou a noite com muita emoção. Os vencedores, ou melhor, as vencedoras foram:

1º lugar – Gabrielli Marine da Escola Básica Antônio Gonzaga

2º lugar – Elisa Knapik do Colégio São José

3º lugar – Daiane de Ramos do Colégio Santos Anjos.