“Festival do Bacon no Pátio” vai agitar Curitiba

O evento, realizado pelo Pátio Faivre, contará com diversos preparos que terão bacon como estrela

Poucos itens são tão unânimes na gastronomia mundial quanto o bacon. Presente nos mais variados preparos, o ingrediente traz um sabor incomparável e irresistível. Pensando na versatilidade da iguaria, o Pátio Faivre, um dos principais endereços da gastronomia curitibana, vai promover a primeira edição do “Festival do Bacon no Pátio”, no dia 28 de abril.

Durante o dia, serão servidos mais de 20 preparos que terão bacon como estrela, com preços a partir de R$ 10, produtos de excelência desenvolvidos por empreendimentos de destaque na capital paranaense: General Chopp ‘n’ Beer, Paradoja Bar, Tom Pastel, Delicious Bubble Waffle, Pasta La vista e King Shawarma. Entre os destaques do dia estarão os shawarmas de carne (R$ 15) ou frango (R$ 13) com bacon; o pastel de bacon caramelizado com queijos brie e muçarela (R$ 15 – pequeno e R$ 22 – grande); o mac ‘n‘ cheese com queijo cheddar e bacon; as seis opções de hambúrgueres com bacon, com preços a partir de R$ 10; e o little bubble de banana com Nutella e bacon (R$ 15).

Localizado no Centro de Curitiba, em uma região que até então carecia de boas opções gastronômicas, o Pátio Faivre tem como foco um público descolado, que busca comida de qualidade em um ambiente moderno e aconchegante, com opções para todos os gostos e bolsos.

O Pátio Faivre fica na Rua Doutor Faivre (nº 229), no Centro de Curitiba. A primeira edição do “Festival do Bacon no Pátio” será realizada no dia 28 de abril, das 11h às 23h. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ou pelo telefone (41) 99121-907

.