Fim do ano judiciário e homenagem aos servidores do Tribunal de Justiça

A Vara da Família e o CEJUSC de União da Vitória encerram nesta data o ano judiciário cumprimentando todos os parceiros no desenvolvimento de seus projetos sociais, advogados, representantes do Ministério Público, órgãos de imprensa e demais colaboradores que auxiliaram na busca de um atendimento de serviço judiciário mais humanizado, social e particularizado, com agradecimento especial a todos aqueles que oportunizaram o desenvolvimento das atividades forenses e no âmbito da cidadania ao longo deste ano. Simbolizando este espírito de gratidão dá-se publicidade à homenagem realizada aos servidores que completaram 30 anos de trabalho junto ao Tribunal de Justiça em União da Vitória neste ano de 2017, desejando toda a equipe da Vara da Família e CEJUSC um próspero Ano Novo a todos!

“Na última sexta-feira 15 de dezembro a Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial da Comarca de União da Vitória, juntamente com o CEJUSC local, realizou cerimônia de homenagem aos servidores do Tribunal de Justiça que completam 30 anos de trabalho junto ao Poder Judiciário do Estado do Paraná neste ano de 2017. São eles Gislaine Catarina Olbertz, com 30 anos completados aos 18 de setembro de 2017, Diosnei Ricardo Bogdan, 30 anos completados aos 09 de outubro de 2017, e Germano Martins, que completaria 30 anos aos 07 de dezembro de 2017, falecido aos 25 de setembro passado.

Na solenidade organizada pelo Juiz de Direito da Vara da Família, Infância e Juventude e Anexos da Comarca, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, além da surpresa aos homenageados, compareceram ao evento familiares e amigos, assim como servidores da Vara da Família e Anexos. Representou Germano Martins sua esposa Marivane Dirceia Martins, que recebeu a honraria ao lado dos filhos. Juízes de Direito, colaboradores ao longo do tempo de trabalho, assim como familiares, deixaram mensagem em vídeo produzido pelo CEJUSC. Ao final os homenageados receberam placa de reconhecimento pelo profícuo trabalho realizado.

Ao fazer uso da palavra o Juiz de Direito, Carlos Mattioli, destacou o comprometimento, dedicação e respeitabilidade angariados pelos servidores públicos depois de longos anos de trabalho, quando por seus atendimentos incontáveis pessoas, inclusive inúmeras crianças e adolescentes, tiveram a oportunidade de buscar desenvolvimento pessoal e social, enaltecendo o respeito e consideração de toda a sociedade local pelos 30 anos de exercício de atividade junto ao Poder Judiciário.

”União da Vitória, 19 de dezembro de 2017. Carlos Mattioli. Juiz de Direito