Fisioterapia e Agronomia vencem a Copa de Futebol 7 Uniguaçu 2018

Equipe feminina de Fisioterapia é bicampeã e Agronomia conquista o primeiro título no masculino

A emoção tomou conta da torcida e dos times no Centro Esportivo Uniguaçu (CEU) na noite da quarta-feira, 7, onde aconteceram as partidas finais da Copa de Futebol 7 Uniguaçu 2018. As disputas foram acirradas e a equipe, de Fisioterapia, feminina consagrou-se bicampeã e Agronomia, masculino, conquistou o primeiro título na competição.

A abertura dos jogos contou com a participação de Lucas Beninca, que tocou o hino nacional na sanfona. A primeira disputa, que decidiu o campeonato feminino, teve em campo Educação Física contra Fisioterapia. Com uma partida bem disputada, os times empataram e a decisão da vitória de Fisioterapia ocorreu nos pênaltis.

A apresentação musical dos acadêmicos de Medicina Veterinária Jonathan Andrei, Lucas Beninca e Daniel Leite Fernandes ocorreu no intervalo dos jogos.

O segundo jogo, a disputa das equipes masculinas, contou com muita garra e equilíbrio. A partida foi acirrada e Agronomia conquistou o título com o placar de 1 a 0.

A Copa teve duração de dois meses, e contou com a participação de 13 equipes masculinas e oito equipes femininas. Para realizar a inscrição das equipes, foi necessária a doação de caixas de leite, totalizando cerca de 1.250 litros, e grande parte já foi entregue às entidades de União da Vitória. Segundo o professor Carlos Alberto Senkiv, organizador do evento, esta quantidade de litros arrecadados corresponde às inscrições individuais de cada atleta e das punições dos cartões que recebiam em campo. O cartão amarelo equivalia a 3 litros e o vermelho a 5 litros.

Este ano vários cursos se uniram para formar uma única equipe. Em apoio à igualdade e à diversidade, esteve presente em todos os jogos a faixa “Somos todos iguais”, um dos lemas da competição. Outra novidade deste ano foi o slogan “Não é só futebol. Nunca foi. Nunca será”, que mostrou que o propósito pode ser vencer e competir, mas por traz disso existe muito sentimento, comprometimento dentro e fora de campo, pois o futebol vai muito além do jogo.

Os campeões receberam troféus e medalhas. Além das equipes, os jogadores que se destacaram nas partidas também foram premiados. O professor Carlos Alberto Senkiv comentou que com a implantação dos jogos femininos, que ocorreu há dois anos, pode se notar o crescimento técnico a cada ano, pois o futebol feminino se desenvolveu muito em nossa região e a Instituição é a prova disso. “Todos os jogos foram emocionantes! É muito prazeroso ver a participação de todos. O evento une torcidas e uniu cursos este ano. Só posso dizer que a cada ano que passa isso se torna maior, devido ao engajamento dos acadêmicos, professores, coordenadores, colaboradores e a direção da Instituição que sempre nos apoia.”

Ele ainda diz que a Copa de Futebol 7, em 2018, uniu o maior número de atletas e vai ficar para a história. “Agora, estamos com a sensação de dever cumprido, pois realizamos mais uma ação com o compromisso social da Uniguaçu. Agradeço ao apoio e incentivo do coordenador do curso de Educação Física, professor Andrey Portela, aos colaboradores que fizeram um importante trabalho e também ao Marketing por estarem sempre dispostos, nos apoiando e realizando a divulgação para enriquecer o evento”, finalizou o organizador do evento.

COPA DE FUTEBOL 7 UNIGUAÇU

Masculino

1º lugar Agronomia

2º lugar Administração

3º lugar Engenharia Civil

Goleiro Menos Vazado Igor Leandro – Administração

Artilheiro Cássio Francisco Volanik – Direito

Feminino

1º lugar Fisioterapia

2º lugar Educação Física

3º lugar Farmácia/Nutrição/Biomedicina

Goleira Menos Vazada Amélia de Paula – Educação Física

Artilheira Larissa Setembrino da Luz – Fisioterapia