FÃ³rum Municipal de EducaÃ§Ã£o de Porto UniÃ£o

A Secretaria Municipal de Educação, de Porto União, vem desenvolvendo diversas atividades para a preparação do Fórum Municipal da Educação que acontecerá no dia 08 de novembro. A participação da comunidade é essencial para a continuidade do processo e as sugestões podem ser enviadas por e-mail para o endereçofórum_educaaopu@hotmail.com até dia primeiro de novembro.

Dentre as metas estão a ampliação da oferta de vagas em creches; garantia da conclusão do ensino fundamentar na idade adequada; universalização do ensino para alunos de 4 a 17 anos com necessidades diferenciadas; alfabetização até no máximo o terceiro ano do ensino fundamental; oferta de educação integral em no mínimo 50% das escolas públicas; elevação da escolaridade média da população de 18 a 29 anos; erradicação do analfabetismo absoluto; contribuição para o aumento de matrículas em cursos técnicos e superiores; colaboração para a formação e qualificação continuada de professores; ampliação do investimento público municipal em educação pública.

As estratégias para atingir as metas devem ser elaboradas com a participação da comunidade.