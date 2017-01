Funiculí lança delivery exclusivo

Casa comandada pelo chef Dudu Sperandio trabalha com pizzas tipicamente italianas

Os curitibanos não precisam mais sair de casa para saborear as deliciosas pizzas tipicamente italianas do Funiculí, empreendimento curitibano comandado pelo premiado chef Dudu Sperandio. Inaugurada em 2015, a casa acaba de lançar seu delivery exclusivo de pizzas, que são preparadas em forno à lenha. No cardápio do Funiculí destacam-se os sabores clássicos da Itália, entre eles Genovese, Toscana, Siciliana, Capricciosa, Parmigiana e Margherita. A casa traz, também, pizzas com sabores inconfundíveis e inéditos na cidade, como o sabor peculiar do queijo tallegio na pizza Porcini & Taleggio; a Burrata, com molho de tomate, mussarela e burrata; a Diavola, com molho de tomate, mussarela, salame picante, linguiça fina e funghi; a Occhio di Bue, preparada com molho de tomate, mussarela, pasta de trufas negras e ovo; e a pizza Speck & Zola, preparada com queijo gorgonzola e presunto especial típico italiano. O Funiculí fica na Rua Myltho Anselmo da Silva (nº 1438), no bairro Mercês. O delivery funciona das 18h30 às 23h, de terça a sábado; e das 18h30 às 24h, aos domingos. A casa trabalha com tamanhos pizzas individuais ou família. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone (41) 3079-5477. Mais informações no site www.dudusperandio.com.br.