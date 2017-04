FuniculÃ­ serÃ¡ um dos destaques do Gastronomix 2017Â 

Empreendimento comandado pelo chef Dudu Sperandio servirá pizzas de trufas e de linguiça Blumenau durante o evento

Neste final de semana, nos dias 08 e 09 de abril, será realizada a 9ª edição do Gastronomix, um dos principais eventos gastronômicos da cidade de Curitiba, que vai reunir gastronomia e arte no Museu Oscar Niemeyer. Um dos grandes destaques do festival será a participação do Funiculí, empreendimento gastronômico comandado pelo premiado chef Dudu Sperandio.

Durante o Gastronomix, a casa, especializada em pizzas e massas que seguem os principais conceitos da culinária italiana, servirá duas pizzas especiais: Blumenau (molho de tomate, mussarela, linguiça Blumenau e cebola) e Trufas Negras (molho de tomate, mussarela e pasta de trufas negras). Os pedaços serão comercializados por R$ 15,00.

O Gastronomix 2017 será realizado no Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico), das 12h às 20h. Os ingressos custam R$ 10 e estão disponíveis no site www.festivaldecuritiba.com.br/gastronomix.