FUTEBOL – Editor de Esportes: Leocádio José Vieira

Andraus Brasil

Campeão!

Foi conhecido domingo, a agremiação que conquistou o título

máximo de 2019, do Campeonato Paranaense de Futebol da série C (3ª divisão). Na

cidade de Arapongas o time da casa recebeu a visita do quadro do Andraus

Brasil, pela disputa da série decisiva do certame. Após os 90 minutos

registrou-se um novo empate: 0X0. Na decisão por pênaltis a vitória sorriu para

a equipe da cidade de Campo Largo: 5×4. Portanto, o elenco do Andraus Brasil é

Campeão Paranaense de Futebol da série C. O Arapongas que era apontado como

favorito, acabou tendo que se contentar como vice. Vale lembrar que Arapongas

Esporte Clube e Andraus Brasil foram promovidos para a segunda divisão no ano

que vem. Renda: R$ 13.400,OO. Público Pagante: 1339 torcedores.

Destaques do ano

Em nossas próximas edições vamos focalizar os destaques do

ano esportivo das cidades de União da Vitória e de Porto União.