Gabi Bakri assume Escritório Regional da Sejuf com foco na geração de emprego e renda

Gabi Bakri assumiu, na última sexta-feira (8), a Chefia do Escritório Regional de União da Vitória da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). No mesmo dia, ela já participou de uma videoconferência com as equipes da pasta espalhadas pelo Paraná para tratar de políticas de emprego e renda no Estado. Gabi adiantou que, ao lado das políticas públicas voltadas às mulheres, a criação de novos postos de trabalho será a sua prioridade para a região Sul.

“Em primeiro lugar, agradeço a confiança depositada em mim pelo Governador Ratinho Junior e pelo Secretário Ney Leprevost. Ao lado do Deputado, Hussein Bakri, vou lutar, diuturnamente, por aquilo que a população do Sul do Paraná tanto almeja: mais empregos. Em paralelo, também irei trabalhar muito por aqueles que mais precisam do apoio do Estado na busca por dignidade, cidadania, melhoria na qualidade de vida, superação das condições de vulnerabilidade social. Trata-se de uma área importantíssima e me sinto preparada para enfrentar esse desafio em prol da nossa região”, afirmou Gabi Bakri, que é Presidente do PSD de União da Vitória.

A nova Chefe Regional da Sejuf destacou ainda que outro objetivo é atuar de forma incisiva em favor das mulheres. “As políticas públicas voltadas aos direitos e à proteção das mulheres têm crescido muito e a nossa região precisa se inserir nessa nova agenda. O meu desejo é trazer para cá experiências que já dão certo em outros lugares do Paraná e também em outros Estados, sobretudo no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar”, finalizou.