General Carneiro recebe novo CRAS

Na manhã desta terça-feira, 20, foi assinada a autorização para o início das obras do novo Centro de Referência da Assistência Social no município de General Carneiro. Com valor total de R$810.532,01, as obras se iniciam no próximo dia 1º de março, e tem prazo de execução de 150 dias. O novo CRAS será construído ao lado da Casa Lar.

O chefe da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social de União da Vitória, Rafael Koguta Filho, a engenheira civil Carolina Londero, da Paraná Edificações, a secretária de Ação Social de General Carneiro, Silvia Costa, e representantes da ação social do município e do Estado participaram da reunião para assinatura.

“Mais um investimento do Governo do Estado do Paraná, que se mostra mais uma vez, sensível às demandas que temos em nossos municípios. Agradeço a parceria com o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni e com o Governador Beto Richa, que tornam possível o atendimento aos pedidos das cidades da região Sul do Estado”, afirmou Hussein Bakri.