General Carneiro vai receber 400 tubos de concreto para saneamento básico

Numa articulação do deputado, Hussein Bakri (PSD), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) liberou 400 tubos de concreto a fundo perdido para General Carneiro. O material será usado na obra de saneamento básico da Rua José Drabik, que há anos é aguardada pelos moradores.

“Esse convênio já havia sido arquivado e, a pedido do prefeito Gaúcho, mostramos à Sedest a importância dessa obra para o município. É dessa maneira que trabalhamos em 2019, e, continuaremos fazendo ao longo dos próximos anos, como forma de retribuir a confiança da população que me consagrou como deputado estadual mais votado do município na última eleição”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa e representante oficial de General Carneiro junto ao Executivo estadual.

A liberação dos tubos foi comunicada nesta terça-feira (17) ao prefeito Luis Otávio Geller Saraiva, em visita ao gabinete da Liderança do governo. Segundo ele, a obra será realizada no primeiro trevo de acesso à cidade e vai solucionar um problema de saúde pública. “Os moradores da Rua José Drabik recebem material das ruas mais acima, o que gera um odor muito forte. Por isso, agradeço ao deputado Hussein pelo empenho para que esses recursos fossem liberados”, afirmou o prefeito de General Carneiro.