‘Goleada’ é um dos novos sabores do Mate do Iguaçu

Goleada é o nome de um dos novos sabores do Meu Mate, sachê incluído na lata que homenageia o Iguaçu no ano em que ele completa 50 anos. Mas, goleada pode definir o que representa o novo projeto assinado pela empresária, Elizabete Capeleti. O produto, amplo, reúne solidariedade e sabor numa mesma lata.

O Iguaçu procurou Beti, a Rainha do Mate, ainda em 2020. Por conta de outros projetos na esteira e também por conta da pandemia, a Pantera do Vale recebeu todo o carinho da equipe da Ervateira Capimar agora em 2021. “Desenvolvemos a lata e dois sabores específicos para o Iguaçu. São três sachês sabor natural, feito de erva mate nativa, e um batizado como ‘Goleada’, com mate verde, menta e guaraná que servem para dar energia e refresco, exatamente o que time e a torcida precisa”, disse a empresária nesta segunda-feira, 22, durante o lançamento do produto. Acompanha a lata também, um copo de silicone (em azul ou amarelo, cores do time de União da Vitória) e um canudo de aço. “A Capimar está vindo com o Iguaçu, fortalecendo nosso time que vai para a segunda divisão e terá os gastos aumentados. O produto é muito bom e eu tenho certeza de que será um sucesso absoluto”, comentou o presidente, José Luis Ruski.

Quem comprar a lata do Iguaçu vai ajudar também o adolescente Eduardo Rodrigues, 14. Ele é morador de União da Vitória e portador da Síndrome de West (causada pelas convulsões frequentes), o que limita sua mobilidade e por isso, o faz depender da cadeira de rodas. Embora seja amparado pelo pai e avó, ele busca independência, condição possível apenas a partir da compra de uma cadeira elétrica. A atual tem cinco anos e foi doada pelo SUS.

A empresária Elizabete Capeleti já conhecia Fabrício, pai de Eduardo, e toda a história. Por isso, não pensou duas vezes: por que não unir o mate com a solidariedade? Nasceu então, o Meu Mate Solidário, um projeto temperado pela boa vontade e por uma nova parceria, o Iguaçu, time de futebol de União da Vitória. Dudu foi o pontapé inicial do Mate Solidário e assim que a meta de R$ 10 mil for batida (valor da nova cadeira), outros projetos sociais serão abraçados.

Neste primeiro momento, foram produzidas 300 latas da edição. Um percentual do valor de cada uma será repassado para o movimento de compra do equipamento. “Fico muito feliz. Precisamos muito dessa cadeira e não é de hoje. Logo, o Dudu vai correr por ai. Fico emocionado e agradeço muito”, disse o pai no lançamento.

Além da imprensa e amigos, o evento de lançamento contou com a participação de autoridades do Iguaçu e do município. Destaque para a presença de Gaby Bakri, filha do deputado Hussein Bakri, e, chefe do Escritório Regional de União da Vitória da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), e Maria Salete de Melo, do Território Iguaçu e Observatório Social.

Para impulsionar a arrecadação, uma vaquinha solidária também segue em andamento. Em quatro dias, a plataforma já havia arrecadado mais de R$ 1 mil. O link da vaquinha online é: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudem-o-du-conseguir-sua-independencia

As latas do Iguaçu estão à venda na Estação do Mate, anexo à Capimar. O espaço abre de segunda a sábado, em horário comercial. A unidade custa R$ 150.