Governador autoriza implantação do Colégio Militar em União da Vitória, uma conquista de Hussein Bakri

Ao lado do deputado, Hussein Bakri (PSD), o governador, Ratinho Junior (PSD), assinou, nesta sexta-feira (29), o Decreto 3.468/2019, que autoriza a implantação de um colégio da Polícia Militar do Paraná em União da Vitória. A partir de agora, a Secretaria da Educação já pode iniciar o processo pedagógico para que a Instituição comece a funcionar no ano que vem. A escola ficará na estrutura do Colégio Estadual Dr. Lauro Müller Soares.

“É de conhecimento público o nível de excelência do ensino dos Colégios Militares, como apontam as notas dos alunos nas provas aplicadas em todo o Brasil. E com o objetivo claro de colocar o Paraná no primeiro lugar nacional do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o governador está levando o Colégio da PM a todas as regiões do Estado. Lutei muito para que União da Vitória recebesse uma unidade e essa conquista está se materializando agora”, comemorou Hussein Bakri. O parlamentar é o representante da região Sul na Assembleia, Líder do Governo na Casa e também Presidente da Comissão de Educação do Legislativo estadual pelo segundo mandato consecutivo.

Com a assinatura do decreto, o Colégio Lauro Müller passará por reformas – no prédio e no ginásio – e será estruturado de acordo com parâmetros pedagógicos da PM. Os recursos necessários, que chegam a R$ 1 milhão, já foram garantidos pelo deputado, Hussein Bakri, junto ao governo do estado.

Segundo o chefe do Núcleo Regional de Educação, Carlos Polsin, o Colégio Militar poderá abrigar até 800 alunos quando estiver consolidado e em pleno funcionamento. Além dos estudantes já matriculados no Lauro Müller, um teste seletivo será aberto para meninos e meninas de outras instituições de ensino. A modalidade de ensino militar começa no sexto ano e vai até o terceiro ano do Ensino Médio.

Na estrutura de funcionários e professores, haverá algumas mudanças, uma vez que determinados postos serão ocupados por militares. Dentro do Lauro Müller, será criado um pequeno batalhão para a organização dessa nova dinâmica de funcionamento da escola. A expectativa é que as aulas possam ser iniciadas no ano que vem, ainda em data a ser definida.