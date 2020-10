Governador Ratinho Junior terá agenda em União da Vitória nos próximos dias

Ao lado do Líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD), o Governador Ratinho Junior (PSD) estará em União da Vitória nos próximos dias. Os dois vão vistoriar a fase final da construção da Ponte José Richa e as obras de recape e revitalização da Avenida Marechal Deodoro. Também irão autorizar as licitações para reforma do Colégio Lauro Müller Soares, onde funcionará o 7º Colégio da Polícia Militar do Paraná, e para pavimentação da Rua Coronel Amazonas (R$ 1 milhão) e de três ruas do Jardim Roseira (R$ 500 mil), além de anunciar outras obras para a educação e municípios da região. Ainda está prevista uma agenda política no Sul do Estado, com reuniões com diversos candidatos a prefeito e vereador.