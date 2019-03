Governador sanciona Lei para Conscientização Contra o Racismo

O Paraná conta com

mais um dia para lembrar e incentivar ações de combate ao racismo. Nesta

quinta-feira (21), o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário da

Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Ney Leprevost, sancionaram a lei que

institui o Dia Estadual de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Na

cerimônia, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador afirmou que a

nova lei prevê ações para as pessoas refletirem sobre um tema importante e

urgente para sociedade.

A Lei define que a

data será celebrada anualmente em 21 de março, com campanhas e ações educativas

realizadas pelos poderes Executivo e Legislativo. “O Paraná já é referência em

tantas áreas, como agronegócio, geração de empregos e inovação. Queremos também

ser referência em relacionamento humano, conviver como iguais, independe da

cor, raça, religião ou posição política e social”, disse ele.

Para o secretário de

Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, o poder público deve

atuar para combater o racismo. “Temos que fazer um trabalho de conscientização,

esclarecimento e educação contra essa chaga, que não poderia existir nos dias

atuais”, afirmou.

UNIÃO – A lei foi

proposta pelo deputado estadual Anibelli Neto. De acordo com o parlamentar,

essa parceira entre os poderes Executivo e Legislativo é essencial para o

combate ao preconceito. “Somos poderes independentes, mas que unidos têm muito

mais força. Agora, com a sanção desta lei pelo governador, tenho a convicção de

que vamos levar as ações aos quatro cantos no Estado do Paraná”, disse.

A secretária nacional

de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, Sandra Terena, disse que a

iniciativa do governo é extremamente importante e significativa, pois no Brasil

54% da população é negra e a cada 23 minutos um negro é assassinado no país.

“Portanto, essa ação vai dar ainda mais visibilidade ao tema e colaborar com o

enfrentamento do racismo”, afirmou.

A Organização das

Nações Unidas (ONU) instituiu o 21 de março como Dia Internacional da Luta pela

Eliminação do Preconceito Racial. A data foi escolhida em referência ao

massacre que ocorreu no bairro Sharpeville, em Joanesburgo, na África do Sul,

no 21 de março de 1960, quando 69 pessoas morreram e 180 ficaram feridas

durante um protesto contra as leis apartheid.

Também participaram da cerimônia o líder do

governo na Assembleia, Hussein Bakri; o coordenador da área de Direitos Humanos

do Ministério Público do Paraná, Olympio de Sá Sotto Maior Neto, além de

membros da comunidade negra do Paraná.