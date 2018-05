Governadora vem a UniÃ£o da VitÃ³ria para assinaturas de convÃªnios

Governadora Cida Borghetti estará em visita a União da Vitória, amanhã a tarde, 23, as 15h no auditório Edson Aires na Uniguaçu para autorização de obras e convênios na cidade.

Entre eles está a autorização de início imediato das obras da ponte José Richa, assinatura do convênio para pavimentação da pista do Aeródromo José Cleto, no distrito de São Cristóvão e assinatura do convênio para implantação do projeto de segurança de vídeo e monitoramento de segurança municipal em parceria com a Polícia Militar. Toda a população está convidada a prestigiar essa parceria do governo estadual com a prefeitura Municipal de União da Vitória.