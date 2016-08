Governo avalia chamar 300 professores e fazer concurso para a educação

Chamar cerca de 300 remanescentes do concurso público para professores de 2013, e dar andamento a novo concurso para contratação de funcionários de escolas (administrativos, merendeiras e zeladores). Essas foram as duas principais definições da reunião, terça-feira, (30), entre o Governo do Estado e a direção do sindicato dos professores da rede pública estadual.

A reunião foi no Palácio Iguaçu, com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e a Secretária de Estado da Educação, Ana Seres. O presidente da APP-Sindicato, Hermes Leão, e o deputado Professor Lemos lideraram o grupo de representantes do magistério. “Estamos sempre disponíveis para dialogar com os professores”, disse Rossoni.

Ele afirmou que as propostas serão definidas pela Comissão de Política Salarial do Estado. É este fórum que delibera sobre medidas que podem provocar impactos na despesa do governo com pessoal. Caberá também à Comissão, segundo Rossoni, definir se os professores que participaram da manifestação desta terça-feira poderão repor a falta ao trabalho. De acordo com a Secretaria da Educação, 85% das escolas estaduais funcionaram normal ou parcialmente.

Outros compromissos firmados pelo Governo do Estado foram: avaliar a possibilidade do pagamento de uma complementação para o vale-transporte de funcionários da educação; e estudar a equiparação dos vencimentos de 8.000 servidores da rede estadual de ensino ao salário mínimo regional.

Rossoni reafirmou que o governo está se programando para quitar promoções e progressões em atraso a partir do início do ano que vem.

Uma nova reunião entre o governo e a APP-Sindicato foi agendada para o próximo dia 14 de setembro.