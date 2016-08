Governo convoca 100 novos cadetes da PM

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni desatou mais um nó. Será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (19) despacho do governador em exercício, Ademar Traiano, autorizando o chamamento de 100 novos cadetes para iniciar o curso de formação de oficiais da Academia do Guatupê. Os novos alunos, 90 policiais militares e 10 bombeiros militares, passaram no concurso no ano passado e ainda não haviam sido chamados em razão de dificuldades orçamentárias do Estado. Com a medida, a PM já pode fazer os procedimentos administrativos para convocar os estudantes.