Governo do Estado garante nova van para a saúde de General Carneiro

Recursos intermediados pelo deputado Hussein Bakri serão depositados até 10 de janeiro para substituir veículo acidentado na madrugada desta terça-feira (17)

Imediatamente após o acidente com a van da Prefeitura de General Carneiro que deixou um morto e vários feridos na madrugada desta terça-feira (17), a Secretaria de Estado da Saúde já garantiu os recursos necessários para a aquisição de um novo veículo. A pedido do deputado, Hussein Bakri (PSD), o Secretário Beto Preto informou que os R$ 170 mil necessários estarão na conta da administração municipal até o dia 10 de janeiro.

“Faz uma semana que o Governador Ratinho Junior liberou R$ 168 milhões para a saúde pública de 297 municípios, em mais uma medida para regionalizar o atendimento médico e evitar justamente esse turismo de ambulância. Não se pode mais admitir que os pacientes tenham de se deslocar centenas de quilômetros, sujeitos a riscos como infelizmente aconteceu hoje”, lamentou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial de General Carneiro junto ao Executivo estadual.

A van da Secretaria da Saúde de General Carneiro retornava de Curitiba com 16 pessoas e capotou próximo ao Posto Cacique, na BR-153. Uma mulher morreu e 14 passageiros ficaram feridos, sendo encaminhados aos hospitais: Regional São Camilo e Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI), em União da Vitória.