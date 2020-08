Governo do Estado libera R$ 400 mil para projeto do novo Parque do Rio Vermelho, em União da Vitória

Em telerreunião nesta quinta-feira (20), o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, autorizou a liberação de R$ 400 mil para a elaboração do projeto executivo do Parque do Rio Vermelho, em União da Vitória. Viabilizado pelo deputado, Hussein Bakri (PSD), a pedido do prefeito Santin Roveda, o recurso vai permitir o embasamento para a obra pensada pelo arquiteto e ex-governador, Jaime Lerner, para integrar a preservação ambiental e o crescimento do Distrito de São Cristóvão, permitindo assim o combate às pequenas e médias enchentes.

“O prefeito Santin me apresentou essa demanda e, de imediato, procurei o secretário Marcio Nunes, que tem sido um grande parceiro de União da Vitória e de todo o Sul do Paraná. Tudo o que eu puder fazer pela nossa cidade, vou me doar 100% para que aconteça. Basta ver a quantidade de obras que estão em andamento com recursos do Governo Ratinho Junior”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Executivo estadual na Assembleia Legislativa.

Além de uma nova área de lazer e recreação, o futuro Parque do Rio Vermelho foi pensado para evitar o crescimento desordenado e ocupações irregulares em São Cristóvão. O Distrito tem uma população maior que 200 cidades do Paraná e está no plano diretor de União da Vitória como um eixo de desenvolvimento para os próximos anos.

O objetivo, portanto, é delimitar e consolidar a Área de Proteção Ambiental (APP) e ajudar na contenção de enchentes, na preservação ambiental e na valorização das características ambientais da área. Isso vai permitir um crescimento sustentável dessa região da cidade, unindo desenvolvimento e preocupação com a mata local.

“Agradeço ao deputado Hussein por tem abraçado mais esse projeto, como grande parceiro que tem sido de União da Vitória e da nossa população. Esse parque vai ser muito importante em vários aspectos: social, ambiental, urbanístico e de lazer”, disse o prefeito Santin Roveda.