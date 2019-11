Governo do Estado vai investir R$ 3,5 milhões em nova sede do Cisvali, comemora Hussein Bakri

O deputado Hussein Bakri (PSD) e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, visitaram nesta quinta-feira (21), o terreno que vai abrigar a nova sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (Cisvali), em União da Vitória. No terreno doado ao estado pela prefeitura, vai ser construída uma policlínica com mais de 35 especialidades médicas. O investimento custeado pelo governo Ratinho Junior (PSD) passará de R$ 3,5 milhões.

“Na função que exerço hoje dentro da Assembleia e junto ao governo, farei o máximo que for possível para levar melhorias aos municípios do sul do Paraná, que me permitiram chegar até aqui. Tenho um ótimo relacionamento com o secretário Beto Preto, que entendeu a importância desses recursos para as mais de 177 mil pessoas abrangidas pela 6ª Regional de Saúde”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante da região no Legislativo estadual.

Durante a visita desta quinta-feira, o prefeito Santin Roveda entregou oficialmente ao secretário da Saúde a lei municipal que oficializa a doação da área ao governo do Estado. O terreno de 5.500 metros quadrados está localizado na Rua Balduíno Bohrer, no bairro São Basílio Magno, próximo à Uniuv.

Segundo Beto Preto, a articulação feito pelo deputado, Hussein, vai garantir R$ 2 milhões para o custeio da construção da nova sede e mais R$ 1,5 milhão para a aquisição de mobiliário e equipamentos. Caberá ao próprio Cisvali a elaboração do projeto executivo da obra.

“Essa obra importante vai permitir que centenas de pacientes da região sejam atendidos em União da Vitória, sem a necessidade de se deslocar até Curitiba ou Ponta Grossa. Será um lugar amplo e confortável, onde as pessoas se sentirão bem. Isso faz toda a diferença em qualquer tratamento de saúde”, afirmou Beto Preto.

Além de União da Vitória, a 6ª Regional de Saúde – que é chefiada por Henrique Cesar Guzzoni – abrange mais oito municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória e São Mateus do Sul.