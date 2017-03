Governo do Paraná entrega 62 casas em São Mateus do Sul

A governadora em exercício do Paraná, Cida Borghetti, e o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Abelardo Lupion, entregaram nesta quinta-feira (23) as chaves de 62 casas populares a famílias de São Mateus do Sul, na região Sul do estado. As moradias foram divididas em dois projetos, sendo 44 unidades construídas na cidade e as outras 18 na área rural do município.

A governadora ressaltou, durante a solenidade, a importância do trabalho conjunto do poder executivo e o do legislativo para a entrega das residências. “Sem a base de apoio do governo na Assembleia Legislativa, o Paraná não poderia fazer o que está fazendo hoje, como a entrega das casas, asfalto, pagamento do 13º em dia e antecipação de salário, que este mês será pago na sexta-feira, dia 24”, disse. Cida também parabenizou as famílias presentes. “Vocês são merecedores e o governo não está fazendo mais do que a obrigação. Nós estamos aqui para cuidar do interesse da população.”

Os novos imóveis somam investimentos de R$ 2,3 milhões em recursos federais, estaduais e municipais dentro do programa Minha casa Minha Vida. Para viabilizar as obras, o Governo do Paraná contribuiu com a assessoria técnica da Cohapar, parceria da Copel e Sanepar, além do acompanhamento social da Secretaria da Agricultura e Abastecimento e da Emater, no caso das casas rurais.

O prefeito de São Mateus do Sul, Luiz Adyr, disse que a entrega das casas é um mérito das instituições envolvidas. “Faz seis anos que fizemos terraplanagem para o início dessas obras. É um mérito do Governo do Paraná, governo federal, Caixa Econômica e município.”

Adyr também disse que pretende continuar a parceria com o Governo do Estado. “Nós temos que correr atrás de tudo que é voltado para o interesse do nosso município. Por isso, vamos continuar a busca de recursos para adquirir novas aéreas e fazer novas parcerias com o governo estadual.”

Batizado de Residencial Luiz José Pereira Zarzycki, o empreendimento foi financiado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As casas são divididas em unidades de 35 a 48 m², que variam de acordo com a renda das famílias beneficiadas, que vai de um a cinco salários mínimos mensais.

Construídas nas propriedades das famílias, os imóveis possuem 46 m² e atendem a demanda de famílias de pequenos produtores rurais com renda bruta anual de até R$ 15 mil. Com os subsídios do poder público aplicados no projeto, cada família paga apenas quatro parcelas de R$ 285 de financiamento imobiliário.

As famílias beneficiadas passaram por um processo de seleção, cujos critérios foram estipulados, prioritariamente, pelo governo federal e levaram em consideração, entre outras regras, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a renda familiar. O processo reserva 75% do total de moradias para os candidatos que preencham de quatro a cinco critérios entre aqueles definidos e os outros 25% são destinados às famílias que atendem ao menos três critérios.

Uma das famílias beneficiadas é a do agricultor Ervino Dombroski. “Melhorou bastante com a casa nova, que tem até chuveiro. Antes a gente tomava banho de bacia, mas hoje, quando chegamos a casa à noite, podemos tomar um banho bem quentinho”, conta. Dombroski, que tem esposa e três filhos, já quer aumentar a residência. “Eu vou puxar para os lados para deixá-la maior. A gente está ficando velho, mas os netinhos vão chegando. Vou pensar no futuro, sempre seguindo em frente”, relata.

O casal Anderson Carlos e Adriana Druzian vai deixar de viver de aluguel. “Saímos do aluguel, graças a Deus. Vamos pagar uma prestação, mas é nosso. Eu vou ficar bem feliz quando entrar na casa e souber que eu estou entrando onde é meu. Acho que é sem explicação né, nem sei o que dizer. É o maior sonho realizado. Só felicidade”, diz Anderson.

META – Durante o evento, o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, ressaltou a meta do governo estadual. “Nós vamos entregar mais 40 mil casas e 12 mil já estão em construção até 2018. Há 17 mil unidades cujos recursos ainda estão sendo liberadas e temos uma série de projetos para dar entrada na Caixa Econômica Federal. Então é uma meta ambiciosa, mas o governador Beto Richa exigiu que nós déssemos prioridade a habitação e é isso que está sendo feito.”

Com as últimas entregas, o número de famílias beneficiadas por projetos habitacionais em São Mateus do Sul chega a 223, desde 2011. No período, foram investidos R$ 6,6 milhões, em recursos dos três níveis de governo.

Também participaram do evento o chefe do escritório regional da Cohapar de União da Vitória, Orlando Senff Junior, o deputado estadual Alexandre Curi; o secretário de Estado de Comunicação Social, Márcio Villela; o prefeito de União da Vitória, Santin Roveda; o prefeito de Antônio Olinto, Fabio S. Machiavelli; o prefeito de Paula Freitas, Valdemar Capeleti; o prefeito de Paulo Frontin, Sebastião da Silva Neto; o presidente da Câmara de São Mateus do Sul, Nereu Dal Lago; a secretária de Assistência Social de São Mateus do Sul e primeira-dama, Gicéli Pereira; e a chefe regional da Caixa Econômica Federal, Rosangela Bach.