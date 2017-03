Governo faz novo apelo para que não haja greve dos professores

O Governo do Estado fez um novo apelo ao sindicato dos professores para que não haja greve na rede pública, conforme já foi anunciado pelos trabalhadores da educação. O pedido foi feito durante reunião na tarde da segunda-feira (13), no Palácio Iguaçu, entre o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, a secretária da Educação, Ana Seres, os 32 chefes dos Núcleos Regionais da Educação e dirigentes sindicais.

Rossoni disse que o Estado não tem como avançar na pauta corporativa e demonstrou o esforço que o governo esta fazendo para valorizar o magistério. Ele lembrou que nos últimos seis anos a categoria teve reajuste salarial da ordem de 146%, enquanto a inflação do período (IPCA) foi de 49%, e que em janeiro foram implantadas as promoções e progressões para a categoria.

“Estamos fazendo todo o esforço para manter as finanças do Estado em equilíbrio, apesar da crise nacional, e pagar os salários em dia, o que os outros estados não estão conseguindo fazer”, ressaltou. “São onze milhões de paranaenses que pagam impostos para manter a máquina pública e temos que administrar da maneira mais responsável possível”, disse Rossoni.

A secretária Ana Seres destacou outros avanços da educação, como a liberação para cursos de mestrado e doutorado sem perda de salários, além de investimentos em infraestrutura, como o Programa Escola 1000, lançado no ano passado, que liberou R$ 100 milhões para obras em mil escolas.

Durante a reunião também foi informado que serão lançadas as faltas dos servidores (professores e funcionários) que aderirem à paralisação a partir do dia 15, quarta-feira. “O governo será irresponsável se assumir compromissos que não podem ser cumpridos. Este é um posicionamento que não vai mudar com a greve”, disse Rossoni.

Antes da reunião com o sindicato, os 32 chefes de Núcleo almoçaram com o governador, Beto Richa, no Palácio Iguaçu. O governador reforçou seu compromisso em priorizar a educação.

“Tudo que é possível fazer nós estamos fazendo pela educação. Aumentamos os repasses para o transporte escolar, melhoramos a qualidade da merenda, e o reajuste salarial da categoria foi de 146% desde 2010, além disso, investimos quase 35% em educação”, destacou o governador.

Pela manhã, a pauta da reunião com os chefes de núcleo incluiu também temas administrativos, como recursos humanos e as obras do Programa Escola 1000. As mil escolas contempladas já receberam os recursos (R$ 100 mil cada uma) em novembro do ano passado.