GOVERNO LIBERA 35 MILHÕES PARA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS

Na manhã desta quarta-feira, o deputado Hussein Bakri (PSD) participou no Palácio Iguaçu, da assinatura para o repasse de cerca de 35 milhões de reais do Governo do Estado, na área da saúde para 206 municípios do Paraná. Os recursos serão utilizados para compra de material, veículos de transporte sanitário e equipamentos.

Das cidades atendidas pelo deputado Hussein Bakri que assinaram o convênio estão: General Carneiro, Prudentópolis e Guamiranga, que receberam 120 mil reais cada uma. Hussein conversou com os prefeitos, secretários de saúde e representantes dos municípios que também participaram do ato, além disso, o deputado ressaltou o cuidado que Beto Richa tem com a saúde no Paraná: "O Governador Beto Richa e o Secretário Michele Caputo tem atendido várias demandas dos municípios, que sempre precisam do apoio do estado. Nós, enquanto deputados, vamos até as cidades para buscar as reivindicações dos prefeitos e trazemos até o governo que atende nossos pedidos, como com os recursos que foram destinados hoje" afirma.

O deputado Hussein Bakri (PSD) usou a tribuna para agradecer ao Governo do Estado, à Secretaria de Infraestrutura e Logística e ao DER pelo investimento de R$ 4 milhões na recuperação, pavimentação e alargamento de duas rodovias da região Sul do Paraná. As estradas ligam as cidades de Bituruna a Porto Vitória e São Mateus do Sul a Mallet. Para o deputado essa é uma grande demonstração de que o Governo age em nome do homem do campo e que a população esta agradecida.

Projeto de lei 835/2015

Os deputados aprovaram em terceira discussão o projeto de lei nº 835/2015, do deputado Hussein Bakri (PSD), que institui o projeto “Escola Amiga dos Animais” no âmbito da rede estadual. A matéria tem como objetivo ampliar a educação socioambiental, voltada principalmente para o bem-estar de animais domésticos e silvestres. A proposta recebeu 40 votos a favor e agora será apreciada em redação final antes de seguir para a sanção do governador Beto Richa.