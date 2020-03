Governo libera R$ 18 milhões para municípios da Região Sul

O governador, Carlos Massa Ratinho Junior, autorizou nesta quinta-feira (5), no Salão Nobre Professor Edson Aires da Silva, no Centro Universitári Uniguaçu em União da Vitória, a liberação de R$ 18 milhões para dez municípios da região Sul do Estado. Os valores serão investidos em veículos, máquinas, em trabalho de revisão de um Plano Diretor Municipal, revitalização de praça, reformas de hospitais, pavimentação asfáltica e tratamento de esgoto.

Foram beneficiados Antônio Olinto, Bituruna, Mallet, São João do

Triunfo, Cruz Machado, General Carneiro, Paulo Frontin, Porto Vitória, São

Mateus do Sul e União da Vitória. “É um pacote de investimentos em saúde,

compra de equipamentos e automóveis, e pavimentação asfáltica. A ideia é

colaborar com os municípios para atender melhor a população. Conseguimos esses

resultados com o fim das mordomias e redução dos gastos com a máquina pública”,

afirmou Ratinho Junior, que ainda salientou:” Nosso compromisso é também com a

geração de empregos. Queremos trazer mais investimentos para o Paraná e em

especial para a região Sul do Estado”.

O prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, disse que os municípios

tiveram todos os pedidos atendidos. “Somos berço da erva-mate no Estado e um pólo

universitário e das indústrias madeireira e mineral. A região Sul até então

tinha uma expressão razoável, mas hoje é uma das mais fortes do Estado”,

afirmou.

O deputado estadual, Hussein Bakri, Líder do Governo na Assembleia

Legislativa e principal articulador da viabilização destas obras e serviços acrescentou

que as liberações se somam a outros projetos em andamento na região, como a

pavimentação asfáltica entre Irati e São Mateus do Sul (PR-364), a inclusão da

BR476 no novo Anel de Integração, o Colégio Militar, a retomada dos voos

regionais entre União da Vitória e Curitiba e a Ponte José Richa, além da

revitalização de vias urbanas na cidade. “As liberações acontecem de forma

surpreendente, no primeiro ano do Governo do Estado. E é um valor

significativo. União da Vitória e região saem fortalecidas depois dessas

assinaturas”, complementou.

Os investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras

Públicas somam R$ 3,3 milhões. Parte da liberação é a fundo perdido e parte é

via sistema de financiamento dos municípios, linha operada pela Fomento Paraná

e Paranacidade.

O município de Antônio Olinto recebeu R$ 170 mil, para comprar uma Van

para o transporte de até 16 passageiros. Mallet captou R$ 134 mil, aquisição de

dois veículos; Bituruna vai investir R$ 178,7 mil, na contratação de serviços

de elaboração da revisão de seu Plano Diretor, que tem como objetivo estruturar

melhor o crescimento da cidade, de pouco mais de 15 mil habitantes, pelos

próximos 10 anos. Já São João do Triunfo vai usar R$ 1,6 milhão, em compra de

equipamentos rodoviários.

União da Vitória vai investir R$ 1,2 milhão, na conclusão da

revitalização da Praça Coronel Amazonas, onde estão localizadas algumas das

principais construções da cidade, como a UNESPAR e a Catedral Sagrado Coração

de Jesus. Também comprará um veículo.

A praça receberá drenagem de águas pluviais, calçadas, canteiros,

bancos, lixeiras, bicicletário, iluminação, paisagismo, dois quiosques, fonte

interativa, espelho d’água, pergolado em madeira, museu ao ar livre e arco

decorativo, e o remanejamento de monumentos existentes (Rosa dos Ventos, Mapa

do Brasil, Anfiteatro e chimarródromo).

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras

Públicas, João Carlos Ortega, os repasses aos municípios atendem o compromisso

de desenvolvimento sustentável. “Os equipamentos são para melhorar os serviços

nas áreas urbanas e rurais das cidades, e em União da Vitória a revitalização

de uma praça importante. Nosso compromisso é com os municípios e os bons

projetos”, afirmou.

A Secretaria de Saúde liberou mais de R$ 5 milhões, como parte de um

pacote de quase R$ 30 milhões para a região da Amsulpar. Os investimentos

contemplam ainda o novo Hemocentro, um Ambulatório Multiprofissional

Especializado e a construção da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do

Vale Iguaçu (Cisvali).

Segundo o secretário Beto Preto, as medidas são parte da estratégia de

regionalização da saúde. “São obras, equipamentos e investimentos em todas as

cidades. Vamos gastar onde os paranaenses moram. Temos um Governo do Estado que

combina e entrega ações certeiras na área da saúde”, afirmou.

Entre as liberações desta quinta-feira, estão recursos para os hospitais

municipais de Antônio Olinto e de Bituruna, para a reforma do hospital

municipal e construção de uma unidade básica de saúde e uma ambulância para

Paulo Frontin.

Os maiores montantes foram para General Carneiro (R$ 1,5 milhão para

reforma do pronto atendimento e ambulância) e União da Vitória, para a

Associação de Proteção à Maternidade e à Infância e para a Sociedade

Beneficente São Camilo. São Mateus do Sul, Porto Vitória e Cruz Machado terão

recursos para compra de veículos.

Também foram assinados cinco convênios da Secretaria de Infraestrutura e

Logística para pavimentação asfáltica. Eles foram destinados a União da Vitória

(R$ 1 milhão – Avenida Coronel Amazonas), Mallet (R$ 1,3 milhão – Rua

Tiradentes), Bituruna (R$ 1 milhão – Avenida Bento Munhoz da Rocha), Paulo

Frontin (R$ 1,9 milhão – diversas vias urbanas) e General Carneiro (R$ 600 mil

– Rua Santos Anjos).

A Sanepar também anunciou investimento de R$ 1,8 milhão para obras da

segunda etapa da rede de distribuição de água e ampliação da rede de esgoto em

União da Vitória.

Estiveram presentes no evento o secretário de Infraestrutura e

Logística, Sandro Alex, e o secretário de Segurança Pública, Rômulo Marinho

Soares; o Secretário de Saúde, Beto Preto; o Secretário de Desenvolvimento

Urbano, João Carlos Ortega; os deputados estaduais Hussein Bakri, Líder do

Governo na Assembleia Legislativa; Nelson Luersen, Alexandre Curi e Emerson

Bacil; prefeitos da Amsulpar, vereadores e lideranças regionais.