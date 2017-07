Governo nomeia novos agentes penitenciários e educadores sociais

O governador Beto Richa assinou nesta quarta-feira (5), decretos de nomeação de 48 educadores sociais, e, 45 agentes penitenciários, aprovados em concurso público realizado em 2013. Os novos servidores atuarão em unidades penais coordenadas pelo Departamento de Execução Penal (Depen), que é vinculado a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária, e nos centros de socioeducação da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

“Estamos conseguindo espaço no orçamento para reforçar o quadro de servidores em áreas específicas do Estado em razão do esforço do ajuste fiscal”, afirmou o governador Beto Richa. “Além disso, temos feito investimentos em diversas áreas para ampliar e melhorar os serviços prestados à população paranaense” completou.

Dos 45 agentes penitenciários, 12 vão atuar Cascavel, 11 em Foz do Iguaçu, sete em Francisco Beltrão, sete em Cruzeiro do Oeste, seis na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), um em Guarapuava e um em Londrina. Os novos nomeados irão complementar o quadro de profissionais de segurança que atentem diretamente os cerca de 20 mil presos nas unidades penais do Paraná.

Os servidores são responsáveis pelos cuidados de mais de mil adolescentes em privação ou restrição de liberdade no Estado. O trabalho inclui o acompanhamento dos adolescentes dentro das unidades e atividades de escolarização e de qualificação profissional, além de audiências e atendimentos médicos.

Todos os agentes penitenciários nomeados nesta quarta-feira já estão aptos para iniciar no trabalho. Eles receberam cursos e treinamentos para desempenhar a função com segurança, passaram por exames médicos e psicológicos e investigação social.

Os 48 educadores receberão treinamentos específicos sobre temas como socioeducação, segurança, direitos humanos, cidadania e formação profissional. Os profissionais aguardam a posse para o início das atividades. Foto: Orlando Kissner/ANPr