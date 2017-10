Governo prepara projeto para melhorar internet nas escolas estaduais

O Governo do Paraná está concluindo um grande projeto que promete melhorar a internet nas escolas estaduais do Paraná. A proposta foi discutida nesta semana, em Curitiba, em encontro organizado pela Casa Civil com chefes dos 32 Núcleos Regionais da Educação, diretores e professores.

“Queremos dar um salto de qualidade no ensino, agilizar e modernizar as nossas escolas. E oferecer todas as ferramentas e instrumentos necessários para que possamos avançar nesse sentido”, adiantou o governador, Beto Richa, durante o evento.

“A reunião serviu para que os profissionais da educação pudessem expor suas dificuldades, apontar reivindicações e ajudar a definir as prioridades do projeto. Queremos um debate democrático e a parceria deles para construir uma solução para os problemas”, explicou o chefe da Casa Civil Valdir Rossoni.

Segundo o secretário de Fazenda, Mauro Ricardo, a determinação do governador é para que a banda larga e a velocidade de internet nas escolas melhorem. “Temos os recursos. E estamos buscando ideias com quem está na ponta e utiliza os serviços no dia a dia”, disse.

Sandra Reis Bueno, chefe do Núcleo de Educação de Ivaiporã, no Noroeste, destacou a importância do encontro. “O contato direto foi a oportunidade para que pudéssemos falar das nossas dificuldades diretamente para os secretários e técnicos do governo”, disse.

Para Naterci de Souza Schiavinato, diretora da Escola Professor Francisco Zardo, de Curitiba, o debate foi uma excelente iniciativa. “Pela primeira vez fomos ouvidos e pudemos colocar nosso ponto de vista. É um avanço importante”, afirmou.

No final da reunião, o governador fez a entrega de 32 veículos para os núcleos de Educação.

Também participaram do evento em Curitiba a secretária estadual de Educação, Ana Ceres Comin; o presidente do Instituto Fundepar, Sérgio Brun; o ‎presidente da ‎Copel Telecomunicações; Adir Hannouche; e o presidente da Celepar, Jacson Carvalho Leite. Fotos: Kleyton Presidente/Casa Civil