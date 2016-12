Governo promove audiências públicas sobre a concessão da PR-280

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni vai conduzir as audiências públicas que serão realizadas nesta semana na região Sudoeste para discutir o processo de concessão da PR-280. As audiências acontecem em Pato Branco, na quarta-feira, às 16 horas, e Francisco Beltrão, na quinta-feira, às 9 horas, e são abertas à população.

“Precisamos ter um bom debate, com consistência técnica, com números, com dados, com ampla transparência”, afirma Rossoni, deixando claro que a proposta de concessão somente será levada adiante se houver consenso. “O governo Beto Richa só vai implantar essa concessão se for aceito pela população do Sudoeste”, reforçou.

Rossoni lembra que neste ano já houve uma primeira reunião para discutir o projeto e a ideia da concessão foi bem recebida pelas lideranças da região. Durante as audiências, será apresentado, por técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), um estudo mais aprofundado, que envolveu 50 profissionais, com diversas intervenções ao longo de 285 quilômetros da estrada, entre Realeza e General Carneiro.

PRIMEIRO MUNDO – “Este estudo mostra que o investimento na modernização da PR-280 é de R$ 3,3 bilhões”, explica. “Com isso, será possível ampliar em 40% a capacidade de tráfego da rodovia”, informa, completando que entre as obras previstas estão 170 quilômetros de terceiras-faixas. “É uma rodovia de primeiro mundo, mas ela tem um custo que precisa ser compartilhado com a sociedade”.

O chefe da Casa Civil reforça a importância da participação da população nas audiências públicas, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas. “Espero a presença de todas as pessoas que querem o desenvolvimento do Sudoeste para discutir esse projeto”, disse. “Agora, o importante é que esse projeto ainda não tem vencedor. Quem vai vencer é o menor preço, na hora da concorrência pública”, esclarece.