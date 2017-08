Governo quer acelerar o programa Escola 1.000, diz Rossoni

O andamento das obras do programa Escola 1.000, foi tema de uma reunião nesta terça-feira (15,) entre o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni; o diretor-presidente do Instituto Fundepar, Victor Hugo Dantas; o procurador-geral do Estado, Paulo Sérgio Rosso e os secretários de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho e de Assuntos estratégicos, Edgar Bueno.

O Escola 1.000, repassa R$ 100 mil para reformas e readequações diretamente na conta das escolas estaduais. E cabe à direção, pais, professores e funcionários decidir quais intervenções serão prioritárias e também fiscalizar a qualidade da obra.

Durante o encontro, foi apresentado um balanço das obras em andamento e o cronograma de obras a iniciar. Rossoni explicou que o governo quer acelerar o programa porque pretende recuperar todas as 2,1 mil escolas estaduais. “O Escola 1.000 é um projeto-piloto desenvolvido pela Casa Civil a pedido do governador Beto Richa. Estamos acertando detalhes e acabando com entraves burocráticos para que ele possa deslanchar”, disse. “A expectativa é completar as obras até o fim do ano para colocar em prática uma nova etapa do programa que será a extensão do Escola 1000.”

O secretário também informou que atualmente há dois outros projetos em execução especialmente para atender as escolas. É o Reparo Rápido, que faz pequenas reformas em curto tempo, e o Projeto Mãos Amigas, que utiliza mão de obra de apenado do regime semi-aberto para serviços como pintura, instalação elétrica. “A ideia é sociabilizá-los e diminuir as penas. E a cada três dias trabalhados, eles têm um dia de redução”, explicou. Fotos: Kleyton Presidente