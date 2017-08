Governo quer iniciar 1,5 mil obras até dezembro, diz Rossoni

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni afirmou nesta terça-feira (8), durante assinatura de convênios com 49 municípios do Paraná, que o governo quer iniciar 1,5 mil obras em todo estado até em dezembro. O secretário também voltou a cobrar agilidade dos prefeitos na realização das audiências públicas e no envio ao governo das certidões negativas e projetos.

“Pisem no acelerador porque não podemos deixar o dinheiro parado e queremos beneficiar a população. Fui prefeito de Bituruna quando José Richa era governador. E nunca ouvi um chefe da Casa Civil dizer que o governo tem dinheiro para investir e pedir pressa dos prefeitos”, disse.

Ao todo, foram autorizados pouco mais de R$ 9 milhões para 49 municípios de todas as regiões do Paraná. Os convênios foram assinados pelo governador Beto Richa. São recursos para a construção de academias ao ar livre, mini-arenas esportivas, para a aquisição de veículos de transporte, caminhões e máquinas para a realização de obras.

“Essa é uma demonstração clara da saúde financeira do governo, que tem vocação municipalista e quer estender a mão aos prefeitos para que eles possam fazer uma administração voltada ao bem comum da população”, disse Richa.

A cidade de Guaporema, região Noroeste, com cerca de cinco mil habitantes, vai receber uma mini-arena esportiva no valor de R$ 300 mil. “Sem a ajuda do governo os pequenos municípios não teriam como viabilizar as obras”, disse o prefeito Célio Marcos Barranco, conhecido como Marcão Barranco.

Esperança Nova, também no Noroeste, tem três mil habitantes e vai receber um ônibus para atendimento da assistência social. “O governo tem estendido as mãos aos pequenos municípios, o que nos permite atender melhor a população”, disse o prefeito Valdir Hidalgo Martinez.

Nova Aurora, Região Oeste, irá receber uma mini-carregadeira, no valor de R$ 150 mil, para ajudar na limpeza pública da cidade. “Já estive em Curitiba diversas vezes para receber recursos ou viaturas. O governo tem sido um grande aliado dos prefeitos”, afirmou o prefeito Pedro Leandro Neto.

João Batista Pacheco, prefeito de Nova Olímpia, região Noroeste, assinou convênio no valor de R$ 45,5 mil para a compra de um veículo. “As prefeituras estão sendo equipadas e isso nos dá condições de fazer uma gestão melhor”, garantiu.

Terra Roxa, região Oeste, também recebeu uma mini-arena esportiva no valor de R$ 350 mil. “É um investimento alto para um município pequeno. Não teríamos como fazer agora com recursos próprio”, explicou o prefeito Altair de Pádua.

MUNICÍPIOS – Os municípios que serão beneficiados com os convênios assinados hoje com o governo do Estado são: Luiziana, Colombo, Campo Largo, Terra Roxa, Paulo Frontin, Califórnia, Cambira, Jaguaraíva, Paranapoema, Irati, Marilena, Jacarezinho, Iguaraçu, Três Barras do Paraná, Guaíra, Guaporema, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Agudos do Sul, Nova Cantu, São Pedro do Iguaçu, Moreira Sales, Alto Paraíso, Cruzeiro do Oeste, Guaratuba, Prudentópolis, São Jorge do Ivaí, Palmeira, Peabiru, Marialva, Teixeira Soares, Cruz Machado, Esperança Nova, Inácio Martins, Mandaguaçu, Rio Negro, Tibagi, Teixeira Soares, Querência do Norte, Alto Paraíso, Alto Paraná, Bela Vista do Carobá, Borrazópolis, Cambará, Ipiranga, Prudentópolis, Rio Azul, Sarandi e Xambrê.