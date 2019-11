Governo Ratinho Junior garante R$ 1 milhão para a UNESPAR em União da Vitória

Recurso liberado nesta

quarta-feira partiu de uma indicação parlamentar do deputado Tadeu Veneri, que

contou com a articulação do também deputado Hussein Bakri

O Governo Ratinho

Junior (PSD) confirmou, nesta quarta-feira (6), a liberação de R$ 1 milhão para

a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). O recurso foi viabilizado por uma

indicação parlamentar do deputado Tadeu Veneri (PT), que contou com a

articulação do deputado Hussein Bakri (PSD). Ambos são de União da Vitória,

cujo campus receberá o dinheiro para a construção do primeiro bloco da sede

própria da instituição na cidade.

“Nossas sete

universidades estaduais têm um papel fundamental no desenvolvimento das regiões

onde estão localizadas. Ciente disso, a atual gestão vem buscando fortalecer essas

instituições e, sobretudo, trabalhando para integrá-las a todos os setores do

Governo, de forma a usar o conhecimento produzido na segurança, na saúde, na

educação e em várias áreas. Esse recurso para a UNESPAR em União da Vitória vai

garantir mais condições de trabalho aos professores e melhores condições de

aprendizado aos alunos”, comemorou Hussein Bakri.

A liberação do recurso

foi assinada pelo Chefe da Casa Civil, Guto Silva, na presença do reitor da

Unespar, professor Antonio Carlos Aleixo; da chefe de gabinete da universidade,

professora Edinéia Navarro; do pró-reitor de Administração e Finanças, Rogério

Ribeiro; e do representante do deputado Tadeu Veneri, Luis Rosa.

A verba será utilizada

para a construção do primeiro bloco do campus de União da Vitória, que

atualmente funciona em um prédio público no Centro da cidade, onde divide

espaço com um colégio. O novo terreno, que foi doado pela Prefeitura, tem 43

mil metros quadrados, e, fica junto ao Instituto Federal de Educação – IFPR. O

projeto do bloco já está pronto, e a licitação da obra deve ocorrer ainda neste

ano.