Governo Ratinho Junior terá programa de readequação e manutenção das estradas não pavimentadas do Sul do Paraná, anuncia Hussein Bakri

Cumprindo agenda em União na Vitória nesta quinta-feira (28), o Chefe da Casa Civil, secretário Guto Silva, anunciou um programa de readequação e manutenção das estradas não pavimentadas do Sul do Paraná. As obras na região, cujos editais de licitação estão sendo elaborados, atendem a um pedido do Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD).

“Mesmo neste momento de pandemia, em que houve queda de arrecadação e direcionamento de investimentos de forma prioritária para a saúde, o Governo Ratinho Junior mostra mais uma vez a capacidade de planejamento e de gestão das contas públicas. Os investimentos nas nossas estradas ainda não pavimentadas serão um ganho na questão da segurança dos motoristas e também do desenvolvimento econômico e social da região”, afirmou Hussein Bakri.

A pavimentação ocorrerá em trechos como Bituruna-Porto Vitória, Mallet-São Mateus do Sul e Paulo Frontin-Paula Freitas. Na sequência, a secretaria da Infraestrutura – comandada pelo deputado federal, Sandro Alex, terá um cronograma para manutenção das rodovias que receberem pavimentação, a fim de garantir trafegabilidade e bom estado de conservação da pista de forma permanente. As obras fazem parte da estratégia do Governo do Estado de realizar investimentos em projetos que dotem os municípios da infraestrutura necessária para promover o desenvolvimento regional.

Foto: Deputado Hussein Bakri (Líder do Governo na Assembleia Legislativa); e Secretário Guto Silva (Chefe da Casa Civil).