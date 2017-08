Governo recebe sindicato e mantém diálogo aberto

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, receberam nesta terça-feira (08), no Palácio Iguaçu, representantes do sindicato dos professores para mais uma reunião sobre a pauta de reivindicações da categoria. Rossoni reiterou que as faltas relativas aos dias 16 e 17, de março, e, 30 de junho, serão mantidas, conforme já anunciado. A orientação do Governo do Estado também é de lançamento de falta para os profissionais que aderirem à paralisação programada para 30 de agosto.

“Não voltaremos atrás na questão das faltas. Isso já foi decidido”, disse o chefe da Casa Civil.

Já em relação à data-base, outra demanda dos servidores, Rossoni disse que as tratativas ficarão a cargo da Secretaria de Estado da Administração. “Estamos no limite para os gastos com pessoal. O secretário da Administração vai recebê-los, o governo é aberto ao debate, mas não vejo essa possibilidade agora, pois não podemos aumentar os gastos com a folha”, explicou Valdir.

Participaram da reunião, além dos secretários Rossoni e Ana Seres, a chefe de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, Graziele Andriola, o presidente do sindicato, Hermes Leão, além de diretores da APP.

