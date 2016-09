Governo segue na mediação dos impasses da usina Baixo Iguaçu

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni preside nesta quarta-feira (14), em Curitiba, uma nova rodada de negociações entre representantes da empresa Neoenergia, responsável pelas obras da usina Baixo Iguaçu, e agricultores que terão terras atingidas pelo reservatório da hidrelétrica.

Rossoni e o procurador do Ministério Público do Paraná, Olympio de Sá Sotto Maior, têm atuado como mediadores entre as partes, uma vez que a questão não envolve diretamente o Estado. “Temos que olhar os dois lados”, afirma o chefe da Casa Civil.

Ele lembra que o envolvimento do governo estadual na discussão já acontece há mais de três meses, desde que assumiu a Casa Civil. “Tivemos várias reuniões no Palácio Iguaçu e o esforço tem sido para que haja um entendimento e que ninguém saia prejudicado”, diz Rossoni.

Na última sexta-feira (09), ele esteve em Capitão Leônidas Marques, no Oeste do Estado, para apaziguar os ânimos dos envolvidos em conflitos gerados pela construção da Usina Baixo Iguaçu.

No dia anterior, a Polícia Militar cumpriu determinação da Justiça e retirou do canteiro de obras pessoas que protestavam contra a indefinição sobre os valores que devem ser pagos pelas terras que serão alagadas com a construção da usina. Quase 200 famílias acamparam na área da barragem, impedindo o acesso dos funcionários.

Os manifestantes se revoltaram e atiraram pedras contra a PM, que precisou reagir a agressão. Rossoni disse que o governo Beto Richa não quer conflito de jeito nenhum. “Acreditamos no diálogo e num entendimento justo”, afirmou o chefe da Casa Civil.

OBRA FEDERAL – O leilão para construção e operação da Usina de Baixo Iguaçu foi realizado pelo governo federal em 2008. O contrato de concessão entre o Ministério de Minas e Energia e a Neoenergia foi assinado em 2012, com validade por 35 anos.

Localizada no trecho do rio Iguaçu, entre os municípios de Capitão Leônidas Marques e Capanema, a usina foi projetada para gerar 350,2 MW (Megawatts) de energia. O investimento total estimado, da ordem de R$ 1,6 bilhão, será feito pela concessionária Geração Céu Azul, controlada integralmente pela Neoenergia.

