Governo tem 1,5 mil obras em andamento no Paraná

O Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, disse nesta sexta-feira (21), em Dois Vizinhos, região sudoeste do estado, que o governo está iniciando cerca de 1,5 mil obras em todos os municípios paranaenses e que não haverá distinção ou privilégios nas liberações de recursos por causa do partido ou da posição ideológica dos prefeitos.

“Essa foi uma determinação expressa do governador Beto Richa. Fomos eleitos para governar para todos os paranaenses e respeitamos a decisão democrática das urnas. Nosso dever é com a população e com o Paraná”, afirmou.

Em Dois Vizinhos, o secretário anunciou o repasse de R$ 800 mil para a reforma de oito escolas do município de Dois Vizinhos, região Sudoeste do Estado.

As obras serão executadas através do programa Escola 1.000, que repassa R$ 100 mil diretamente na conta da direção para que a comunidade escolar e os pais definam quais intervenções são prioritárias.

O secretário também oficializou investimentos de outros R$ 2 milhões para a cidade. Entre os valores estão duas emendas de Rossoni, que é deputado federal licenciado. Juntas, elas somam R$ 292 mil. Dois Vizinhos também está recebendo viaturas para a polícias militar e civil.

“São benefícios autorizados pelo governador Beto Richa e vão ajudar a prefeitura a melhorar a qualidade de vida dos paranaenses que vivem aqui e darão mais segurança a todos”, explicou.

Infraestrutura – Os recursos liberados serão investidos em obras para melhorar a infraestrutura da cidade, como asfalto em ruas e avenidas e reforma de espaços públicos. A cidade também irá adquirir uma ambulância, equipamentos hospitalares e receberá, através da Cohapar, sete casas populares.

“O governador Beto Richa tem dado demonstrações de que é um grande parceiro dos prefeitos. Os recursos estão chegando e nos dando condições de trabalhar com mais tranquilidade em favor da nossa população”, afirmou o prefeito Raul Camilo Isotton.

Fotos: Kleyton Presidente