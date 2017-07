Grande leilão oferece imóveis com metade do valor praticado no mercado

O pregão ocorre no dia 31 de julho e inclui imóveis e terrenos em Curitiba, interior do Paraná, Porto Alegre e São Paulo

Quem está em busca da casa própria ou de um novo imóvel poderá aproveitar um grande leilão com preços bem abaixo dos praticados no mercado. O pregão oferece apartamentos e terrenos em Curitiba, interior do Paraná (União da Vitória, Pinhão e Guaíra), Porto Alegre e São Paulo. O leiloeiro Helcio Kronberg realiza o leilão no dia 31 de julho, segunda-feira, a partir das 14h. Os interessados podem participar pela internet em qualquer lugar do Brasil ou presencialmente, mediante cadastro prévio de pelo menos dois dias no site do leilão.

Em Curitiba, destacam-se um apartamento na Avenida Silva Jardim, com 61,17 m² e lance inicial de R$ 221 mil, e um imóvel de 43 m² no Boqueirão, com lance inicial de R$ 83.640 mil.

Já no interior do estado, as opções vão desde um imóvel em União da Vitória, com área de 1.089 milhão de m² e lance inicial de R$ 2.820 milhões, uma área rural medindo 2.424 hectares em Pinhão, com lance inicial de R$ 7.882,377 milhões, e um terreno de mais de 25 mil m² em Guaíra, com lance inicial de R$ 876.500 mil.

Em Porto Alegre, o leilão oferece três conjuntos comerciais com valores a partir de R$ 64 mil. Já em São Paulo, há um apartamento de 82 m², localizado na cidade de Bauru, com lance inicial de R$ 170 mil.

Todos os imóveis podem ser parcelados em até 30 vezes, mediante entrada de 25% ou exigências apontadas nos editais, disponíveis no site do leiloeiro.

Neste dia também haverá leilões de joias, veículos e materiais para escritório.

Serviço

Grande Leilão de julho – Helcio Kromberg

Onde: Pela internet no site http://www.kronberg.com.br/ mediante cadastro prévio de pelo menos dois dias ou pessoalmente, na Av. Marechal Floriano Peixoto, 886/896 – Centro – Curitiba

Quando: 31 de julho (segunda-feira)

Horário: A partir das 14h.