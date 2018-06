Grande mobilização na região no Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Anualmente a campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes tem um dia nacional de mobilização, o 18 de maio.

Diferentemente neste ano os Municípios da Comarca de União da Vitória promoveram atividades durante todo o mês, o que foi motivo de elogio do Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Carlos Mattioli: “Apenas uma rápida caminhada ou a panfletagem, em uma única data, são atividades que chamam pouca atenção, e quase nada influenciam na capacitação da sociedade e promoção da mudança de condutas. Paula Freitas e Bituruna promoveram peças de teatro didáticas que auxiliam na fixação de informações entre o público infanto-juvenil, assim como orientam como proceder em caso de situações de violência”, destacou. Ainda segundo o Juiz “é preciso que o assunto seja tratado continuamente, para que tanto o público de alunos, quanto o de adultos, não tenha qualquer dúvida de como proceder. Para que o assunto fique marcado na memória do público infantil é preciso pensar em atividades diferentes, com aspectos pedagógicos, como foi a caminhada com as sombrinhas promovida pelo Conselho Tutelar de Paula Freitas”, elogiou o magistrado.

A Comarca de União da Vitória foi pioneira ao tratar do assunto antes mesmo da lei que disciplinou o depoimento especial de crianças e adolescentes com profissionais de Psicologia, por meio do PROJETO CONFIAR do CEJUSC, que completou em maio 4 anos. Além da entrevista psicológica, já realizada com mais de 500 vítimas, o projeto visa também a capacitação das redes de proteção dos seis Municípios que compõem a Comarca.

Qualquer pessoa que tiver notícia de uma suspeita de violência sexual praticada contra criança ou adolescente deve procurar com urgência o Conselho Tutelar de seu Município, que funciona em regime de plantão 24 horas. Também é possível fazer a “denúncia” de forma anônima em qualquer telefone por meio do “Disque 100”.

Fonte: Assessoria do gabinete judicial. Fotos obtidas com as redes de proteção dos Municípios da Comarca.