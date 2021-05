Grupo de apoio orienta e apoia pais no processo da adoção de filhos

O Dia Nacional da Adoção foi celebrado na terça-feira, 25, sendo instituído no Brasil por Lei em 2002. A data é um chamado à conscientização e à reflexão sobre a importância de adotar, bem como, o processo de busca por crianças e adolescentes e o apoio da Justiça para oficializar esta iniciativa. Em União da Vitória e Porto União existe um grupo de apoio para auxiliar interessados em adotar.

“É muito importante que este tema seja debatido dentro do grupo de forma livre, em encontros periódicos, para que todos amadureçam a ideia de adotar. Também para que possam conhecer peculiaridades e necessidades relativas à adoção, como o tempo de espera, ainda para que conheçam e possam se preparar para as dificuldades que surgem no caminho de adotar”, observa o juiz Carlos Mattioli que responde pela Vara da Família, Infância e Juventude da Comarca de União da Vitória.

A servidora da Vara da Família, Gislaine Catarina Olbertz, explica que as ações neste campo seguem em duas linhas. Para interessados em adotar o caminho é procurar a Vara da Família e verificar a documentação e o procedimento legal para iniciar o processo via Banco Nacional de Adoção – como pretendente. Por outro lado, existe a promoção de encontros mensais do projeto “Grupo de Apoio à Adoção”. Essa iniciativa é coordenada pela psicóloga Angélica Berres que inclusive foi estagiária da Vara da Família, durante sua formação acadêmica.

Nos encontros mensais, o Grupo de Apoio à Adoção convida profissionais e pais com experiências em adoção. “A ideia da participação dos convidados é contribuir com suas experiências e conhecimentos que, em conjunto com os profissionais permanentes do grupo, provocam bons debates sobre à adoção e ajudam a sanar dúvidas dos interessados”, explica Angélica Berres.

Interessados podem procurar diretamente pelo grupo no Facebook (Grupo de Apoio à Adoção Gêmeas do Iguaçu) ou nas redes sociais da Vara da Família ou CEJUSC.

Texto e fotos/reprodução: assessoria da Vara da Família/CEJUSC