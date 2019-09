Grupo de trabalho do Separtec visita União da Vitória

O secretário executivo do

GT/Separtec, José Maurino, a consultora de negócios Regional Leste do SEBRAE,

Ana Lúcia de Sousa e Vera Lúcia, e a assistente técnica UANE – SEBRAE, Thaiene

Verydomar de Souza, estiveram em União da Vitória na segunda-feira, 23, para

discutir questões relacionadas ao pré-credenciamento do município como sede do

Parque Tecnológico do Território Iguaçu.

O grupo de trabalho participou

de uma reunião com o prefeito, Santin Roveda, e outras autoridades e, em

seguida, visitou Instituições de ensino da região para conhecer o potencial de

tecnologia e desenvolvimento local. “A visita possibilitou uma visão maior do

que nós temos aqui quando se fala em tecnologia e pesquisa”, afirma o

Secretário de Indústria e Comércio, Walter Cano.

O foco para implantação do

Parque Tecnológico aqui na região é o desenvolvimento e pesquisa em relação à

erva-mate. “Foi a erva-mate que chamou a atenção do governo do Estado para

avaliação do Separtec. O deputado Hussein Bakri também foi fundamental para que

a gente pudesse ser incluído nessa oportunidade”, ressaltou Santin Roveda.

O resultado quanto ao possível credenciamento de União da Vitória como sede do Parque Tecnológico do Território Iguaçu será divulgado no dia 15 de outubro, em Curitiba. “A partir deste pré-credenciamento nós teremos algumas tarefas a serem executadas para que possamos ter o credenciamento oficial. Começaremos a trabalhar fortemente em pesquisa e desenvolvimento nas matrizes econômicas do nosso território. Com certeza, será um passo muito grande para o nosso desenvolvimento, atração de investimentos e novos nichos de mercado, destaca Cano.