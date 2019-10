Grupo de trabalho irá discutir pautas prioritárias para a Polícia Militar do Paraná

Numa ação capitaneada pela Liderança do Governo na Assembleia Legislativa, foi criado um grupo de trabalho para debater pautas específicas da Polícia Militar do Paraná. A partir dos próximos dias, deputados, a Casa Civil, e, representantes da Polícia Militar iniciarão reuniões periódicas para discutir meios de valorizar e fortalecer a categoria.

“Todos sabem das particularidades dos policiais em comparação aos servidores civis, no estresse por lidar com situações de risco, na sobrecarga de trabalho, no aspecto da hierarquia e progressão na carreira. Esse grupo de trabalho vai poder debater de forma mais direcionada cada um dos pontos que a categoria julga importante para melhorar a prestação da segurança aos mais de 11 milhões de paranaenses”, afirmou o deputado Hussein Bakri (PSD), que é Líder do Governo na Assembleia.

No encontro desta segunda-feira (14), estiveram presentes o Vice-Líder do Governo, deputado Tiago Amaral (PSB); o Subcomandante-Geral da PM, Coronel Antônio Carlos de Morais; o Major José Semmer Neto, Assistente do Comandante-Geral da PM; o Coronel Carlos Eduardo Rodrigues Assunção, Presidente da Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná (Assofepar); e o Tenente-Coronel Renato dos Santos Taborda, Comandante do 27º Batalhão da PM em União da Vitória.

Entre as pautas discutidas e que serão aprofundadas pelo grupo de trabalho estão o vale-alimentação e o auxílio-transporte; a contratação de psicólogos; o maior tempo de descanso; e a redução de prazo para mudança de patente.

Polícia Civil terá grupo de trabalho com deputados e a Casa Civil para debater demandas da corporação

Uma reunião na Liderança do Governo na Assembleia Legislativa, na manhã de terça-feira (15), definiu a criação de um grupo de trabalho para debater pautas específicas da Polícia Civil do Paraná. A ideia é que deputados, a Casa Civil, e, representantes da Polícia Civil se reúnam periodicamente a partir dos próximos dias para discutir as necessidades mais urgentes da corporação e formas de solucioná-las para fortalecer a categoria.

“A Polícia Civil tem 166 anos de prestação de um serviço de excelência ao Paraná, que tem contribuído muito para a redução dos índices de criminalidade. O Governo vem investindo em tecnologia no setor, já anunciou um concurso para 400 policiais e, a partir deste grupo de trabalho, debaterá como melhorar as condições de trabalho dos profissionais da corporação”, afirmou o deputado Hussein Bakri (PSD), que é Líder do Governo na Assembleia.

No encontro desta terça, estiveram presentes o Vice-Líder do Governo, deputado Tiago Amaral (PSB); os deputados Delegado Fernando (PSL) e Delegado Recalcatti (PSD); o Delegado-Geral da Polícia Civil, Silvio Rockembach; Luciana de Novaes, Secretária do Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná (Sidepol); Kamil Salmen, Presidente do Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná (Sinclapol); e Fabio Amaro, Vice-Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná (Adepol).

Além da questão salarial, a principal discussão da categoria gira em torno do pouco tempo disponível para que os policiais possam de fato atuar na investigação dos crimes. Isso porque eles precisam realizar diversas outras funções, como ser agente carcerário, escrivão, transporte de presos, atendimento à população, entre outros.