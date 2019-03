Grupo Rosa promoveu evento em homenagem ao Dia da Mulher

O prefeito Santin Roveda participou na noite de sexta-feira (8), no anfiteatro da Unespar, de evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Numa iniciativa do Grupo Rosa, coordenado por Sigley Narcizo, a psicóloga Fabíola Chagas proferiu palestra intitulada “Reflexos da Violência contra a Mulher”.

Também estava presente o deputado federal Toninho Wandscheer.

A respeito do tema central do encontro, prefeito e deputado concordaram em buscar apoio para a construção da “Casa de Apoio à Mulher”, um projeto do Grupo Rosa. A preocupação é com relação aos casos de agressão à mulher na região.

Ainda na sexta-feira o deputado anunciou a liberação de emendas parlamentares para União da Vitória: R$ 200 mil para a saúde do município e uma motoniveladora.

O prefeito Santin, após a palestra, parabenizou a iniciativa do Grupo Rosa, a psicóloga Fabíola e agradeceu o apoio do deputado Toninho. “Assim, com grandes parcerias e ideias, vamos construindo uma cidade mais atenta a tudo e a todos. Uma União da Vitória cada vez melhor de se viver”, disse o prefeito.